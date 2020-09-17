“汉语桥”瑞典赛区举行线上预赛

人民网斯德哥尔摩9月16日电 日前，由中国驻瑞典大使馆教育处主办的“汉语桥”大、中学生中文比赛瑞典赛区预选赛以线上形式举行。瑞典皇家理工学院一年级学生柯亚思获得大学生组一等奖，来自国际英语高中的瑞德拉和卡拉斯德市松斯达-埃勒乌酷勒高中的威廉· 吕施特朗则在中学生组的比赛中并列第一。

尽管今年的比赛是在线上进行，但选手们的参赛热情却丝毫未受影响。面对这场全球中文学习者的盛事，大家积极备赛，迎接挑战，展现出了自己真正的实力和对中文的喜爱。选手们在中文演讲和才艺表演等环节进行了激烈角逐，展现了他们对中文和中国文化的喜爱与学习成果。

柯亚思在他的演讲提到面对疫情和环境问题，全世界的人需要团结起来，因为“我们共享同一片天空，同一个太阳，我们的血液有同样的颜色，我们在地球这个大家庭生存，就要互相了解、互相帮助。”到过中国3次的他还分享了自己在中国的经历，并展示了他学到的中国美食——烤鸭。瑞德拉则在演讲中和大家分享了自己与汉语结缘、学习汉语的感悟与收获。威廉则以“学会中国话，朋友遍天下”为题展开自己的演讲，他说“中文的每个字都是一幅画，我想通过学习中文了解中国5千年的进程，是什么让14亿中国人团结在一起，我希望有一天到中国，了解那里的人民，体验那里的文化，实现我的中国梦。“

参赛的学生充分发挥线上比赛的特点，充分的展示了中国歌曲演唱、中国书法、中国武术以及中国美食烹饪等技能。最后胜出的一等奖获得者将被推荐分别代表瑞典大学生和中学生，参加2020年度“汉语桥”世界大学生、中学生中文比赛总决赛。

中国驻瑞典大使馆教育处参赞曹叠峰接受本网在线采访时表示，由于今年特殊的疫情情况，我们在线上举办了“汉语桥”比赛。语言可以加深不同民族之间的相互了解和认同。“汉语桥”比赛给了学习中文的海外学生一个展示的平台，中文的学习，也让他们未来的发展空间更广阔。（王文）

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