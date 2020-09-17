素万那普机场新候机楼：“给曼谷插上新翅膀”

由中国建筑承建的泰国曼谷素旺纳普机场新候机楼项目接近完工。

人民网记者 赵益普摄

人民网曼谷9月13日电（记者孙广勇 赵益普）位于首都曼谷东郊的素万那普机场新候机楼项目是泰国政府重大标志性民生基础设施工程，受到泰国政府重视和社会广泛关注，由中国建筑集团有限公司（以下简称“中建”）承建。

新候机楼项目建筑面积达21.6万平方米，候机楼长1070米。项目建成后将使素万那普机场可容纳客流量从当前的每年4500万人次提高到6000万人次。该项目也是截至目前中资企业在泰国市场承接的最大项目。

据中建（泰国）公司董事长王寅飞介绍，该项目自2018年开工以来，一直保持高速推进状态，目前土建、钢结构、幕墙、金属面等已基本完工，工程整体完成95%以上，计划今年内竣工，明年可投入使用。在高处俯瞰素万那普机场，中建承建的新候机楼呈“一”字形，和机场原先呈“双十字”形的候机楼遥相对应。

泰国机场公司（AOT）总裁尼迪奈·诗丽玛塔甘表示，素万那普机场是东南亚主要的航空枢纽之一，对曼谷地区和全泰国的经济社会发展十分重要，“机场相当于一个城市的翅膀，中企修建的新候机楼就是曼谷的‘新翅膀’！”

今年上半年，突如其来的新冠肺炎疫情影响了泰国的各项经济活动，新候机楼项目的推进受到了严峻考验。在泰国政府的防疫要求下，中建采取了建立工人电子健康档案、不同区域分开施工、改善伙食并错峰就餐等措施，建立了严密的防疫监控网，确保防疫、施工两不误。“泰国疫情最严重的3月中旬，现场有1250人在施工，没有一人感染，项目也从未停工。”项目经理申明华告诉记者。

记者在新候机楼施工机场了解到，目前现场仍有1000多名工人，施工高峰期现场有4000多人，整个项目前后带动人员就业达15000多人。此外，新候机楼项目建设所需物资和设备，包括混凝土、钢筋、钢结构、装修材料等均在泰国采购，为当地经济发展注入活力。

泰国机场管理公司副总裁兼项目建设总指挥阿内表示，素万那普机场新候机楼项目社会经济效益明显，中建在项目建设中表现出了极强的专业性，无论在施工进度、技术质量控制还是安全管理方面，都取得了亮眼成绩，为泰国企业做出了表率。

泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷表示，年内即将完工的素万那普机场新候机楼项目，既是中资企业践行“一带一路”倡议的重大成果，同时也是“泰国4.0”经济战略重要民生工程之一。“泰国4.0”与 “一带一路”倡议高度契合，二者之间有着开放、包容、共商、共建、共享、共赢等一致理念。

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