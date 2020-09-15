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中国第23批赴刚果（金）维和医疗队首批队员启程回国

2020年09月15日08:35  来源：人民网-国际频道
 
中国第23批赴刚果（金）维和医疗队首批6名队员启程回国。
中国第23批赴刚果（金）维和医疗队首批6名队员启程回国。

人民网约翰内斯堡9月15日电 布卡武消息：当地时间9月15日，中国第23批赴刚果（金）维和医疗分队首批6名维和官兵完成一年期的维和任务，从任务区出发启程回国。

该医疗分队以联勤保障部队第940医院为主体组建，共43人。自去年9月中旬进驻任务区以来，先后多次成功治愈和转运急重症患者，积极开展人道主义救援。特别是在新冠肺炎疫情爆发后，医疗分队克服防疫物资短缺、设备条件受限、救治任务繁重等困难，严格落实防疫制度要求，改造隔离病房，注重日常防控，救治转运重症患者。

医疗队完成了联合国赋予的医疗救护、疫情防控等多项任务，全年共接诊患者1000余人次，收住70余人次，后送20余人次，完成手术16人次。其中在疫情期间接诊250余人次，受到联合国刚果（金）稳定特派团（联刚团）和任务区保障对象充分肯定。10名队员被授予联刚团司令嘉奖，43名队员被授予联刚团南部战区司令嘉奖，全体官兵均被授予联合国“和平荣誉勋章”。

医疗分队党支部书记闫作剑表示，自去年部署到任务区以来，医疗队面临着严峻的疫情形势和复杂的安全风险，承受了严格的封闭管理和长期的心理压力。一年来，队员们始终将思想政治建设摆在维和工作的最突出位置，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员骨干模范带头作用。结合任务实际，针对性引领教育，引导官兵不忘初心使命，认真履职尽责。深入宣传报道爱岗敬业典型，传递和平与友爱的精神，展示了中国军队过硬素质和中国军人良好形象。（吕强、陈思洁）

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(责编：艾雯、刘洁妍)
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