驻南非使馆举行支持南非中小学抗疫物资捐赠仪式

李南代办致辞

人民网约翰内斯堡9月11日电（刘畅）9月11日，中国驻南非使馆举行支持南非中小学抗疫物资捐赠仪式。李南临时代办、南非基础教育部部长莫采卡分别致辞。南非基础教育部高级官员、北开普省教育厅代表，使馆外交官等出席。

李代办表示，自南非疫情暴发以来，中南两国领导人、政党和各界间都保持着良好的联系、沟通和互动，双方通力合作，携手抗疫。习近平主席同拉马福萨总统两次通电话，讨论疫情防控。习主席充分肯定南非政府采取的一系列应对疫情举措以及所取得的积极成效时表示，作为好朋友、好伙伴、好兄弟，当前形势下，中国和非洲比以往任何时候都更需要命运与共、团结抗疫、共克时艰，中方将继续给予南非坚定支持和力所能及的帮助。拉马福萨总统表示，中国是南非和非洲国家真正朋友和面临困难挑战时可以依赖的伙伴。共同抗疫使中南关系更加巩固，友谊更加深厚。

李代办指出，为落实好两国元首团结抗疫的重要共识，近来，两国的卫生疾控部门、科技和两军之间不仅交流了抗疫经验，中方多个部门还多次向南提供了力所能及的抗疫物资援助。两国的基础教育部门也于今年5月20日成功举办视频连线会议，交流本领域抗疫经验、互学互鉴、互帮互助。使馆也向约堡大学、金山大学等南非大学捐赠了口罩等抗疫物资。

他表示，使馆最近了解到，南非许多中小学因抗疫设施和防护物资不足，造成众多教师和学生感染，基教部、行业工会和家长们对此忧心忡忡。我们充分理解莫采卡部长和基教部同仁焦虑的心情，愿意急朋友所急，竭尽所能，分担你们的苦恼和担忧。

李代办宣布，为支持南非基础教育系统抗疫，驻南非使馆特地从今年有限的预算中，拨出100万兰特资金，支持北开普省部分中小学购买和安装水箱。借此机会，他还同时宣告，目前担任中国人民对外友好协会会长的前任大使林松添阁下，仍牵挂着南非。为支持南非社会各界抗疫，林会长特募集了一批抗疫物资驰援南非。按照林会长的嘱托，使馆也将从这批物资中捐赠5万个口罩和400个额温枪给南非基础教育部。

他最后说，“兄弟同心，其利断金”。中南两国作为好兄弟好伙伴，希望我们的微薄之力，能缓解南非中小学抗疫的压力。希望我们的良好愿望和中南两国的齐心协力，能为南非取得最终的抗疫胜利，增添一份信心和力量。

莫采卡部长表示，衷心感谢中国驻南非使馆和中国政府向基础教育部捐赠水箱、口罩和额温枪，支持南非中小学校抗击疫情和返校复课。北开普省是缺水地区，使馆的捐赠资金将用于购买和建设抗疫储水罐，也必将有效缓解当地中小学长期的缺水压力。对使馆捐赠的口罩等抗疫物资，基教部也将尽快落实急需的中小学接收单位。

她还表示，两国基础教育领域合作自1998年建交以来，特别是2013年签署协议以来不断发展。即使在疫情期间，作为双边关系及其重要基础的一部分，两国依旧致力于发展基础教育合作。基教部目前正在推进基础数学、科学和技术等学科方面的教学，为此，希望今后双方在向学校提供信息技术设备方面探讨合作机会。

随后，李代办和莫采卡部长分别代表双方交接了100万兰特支票样本，并接受了媒体采访。李代办还向莫采卡部长赠送了英文版《习近平谈治国理政》第三卷。

北开普省教育厅已经确定了受益学校、采购单位和施工单位，由驻南非使馆捐赠款项修建的水箱不久即将在当地7所中小学投入使用，将惠及2821名学生；所捐赠的口罩和额温枪等防疫物资也将于近日发往南非基础教育部指定的中小学校，将有效缓解南非中小学抗疫物资的紧缺。

(责编：于洋、杨牧)