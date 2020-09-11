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外交部发言人一周观点撷英

美驻华大使"投稿"遭拒? 外交部:设局栽赃

2020年09月11日21:46  来源：人民网-国际频道
 

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，美国打压中国媒体驻美机构事件备受关注，外交部发言人就此类问题持续发声，称美国拿中国驻美记者当作“人质”向中方施压，是赤裸裸的“双重标准”和霸权欺凌。就美国驻华大使“投稿”事件，外交部发言人表示，美方希望发表文章是假，设局栽赃是真。此外，美国提出“清洁网络”计划、蓬佩奥抹黑中国言论等，外交部也做出一一回应。

美方有关行径严重干扰中国媒体在美开展正常报道活动，严重损害中国媒体声誉，严重干扰两国间正常人文交流。美方一方面标榜新闻自由，另一方面却歧视性对待中国媒体，甚至拿中国驻美记者当作“人质”向中方施压，这暴露出美方所谓“新闻自由”的虚伪性，是赤裸裸的“双重标准”和霸权欺凌。

——7日，针对美国国务院发言人声称中国拒绝为美媒驻华记者延期记者证，外交部发言人做出上述回应。

记者会实录：

澎湃新闻记者：据《纽约时报》、CNN等报道，美国国务院发言人近日发表声明称，中国外交部日前通知美驻华使馆，拒绝为美国媒体驻华记者延期记者证，有关做法是对美方的对等回应。请中方予以证实，中方相关做法是否会导致中美媒体问题进一步升级？

赵立坚：美国务院发言人有关说法完全不符合事实，是倒打一耙。

事实是，包括CNN在内的有关美国媒体记者的记者证延期都在受理过程中，在获发新记者证之前，有关记者在华采访报道及生活不会受到任何影响。我们已告诉了美方。

一段时间以来，美不断升级对中国媒体的政治打压，已经到了歇斯底里的程度。2018年以来，美方无限期拖延甚至拒签30名中国记者的签证，将中国驻美媒体注册为“外国代理人”，列为“外国使团”，变相“驱逐”60名中国驻美记者，将中国驻美记者签证停留期削减至不超过90天。上述记者的签证8月6日已经到期，他们早就按要求向美方递交了签证延期申请，但美方迄今还没有给任何一名中方记者延期签证，使中国驻美记者的工作和生活处在极大的不确定当中。

美方有关行径严重干扰中国媒体在美开展正常报道活动，严重损害中国媒体声誉，严重干扰两国间正常人文交流。美方一方面标榜新闻自由，另一方面却歧视性对待中国媒体，甚至拿中国驻美记者当作“人质”向中方施压，这暴露出美方所谓“新闻自由”的虚伪性，是赤裸裸的“双重标准”和霸权欺凌。

即便如此，中方始终表示愿在平等和相互尊重的基础上，同美方解决两国媒体记者问题，一直在同美方保持沟通和商谈。为体现诚意，即使在美方无差别将中方驻美记者签证缩短至3个月的情况下，中方仍保持克制，至今未实施相关反制措施，此前一直正常为美记者延期签证，为其采访报道提供便利。并且，在美方驱逐中方60余名记者、拒签20余名记者的情况下，中方并没有驱逐同样数量的美方记者。但在商谈过程中，美方蛮横无理，对中方正常合理关切和要求置若罔闻，只字不提，并且以中国驻美记者签证延期问题作为要挟，将中国媒体记者当“人质”向中方极限施压。中方绝不吃这一套。

需要指出的是，美国驻华媒体记者对上述事实是了解的，他们并不赞同美国政府出于政治目的打压中国媒体、打“媒体战”，反对将两国媒体当作博弈的棋子。美方如果真心关心美国记者，就应该尽快为所有中国记者延期签证，而不是为了一些政客的政治私利而将两国记者绑为“人质”。

我在此再次敦促美方与中方相向而行，展现诚意，本着相互尊重、平等互惠原则，尽快对中方正当合理要求作出回应，特别是尽快为所有中方驻美记者正常延期签证。中方所有选项都在桌面上，美方是十分清楚的。如果美方一意孤行，错上加错，中方只能被迫作出必要和正当的反应，坚定维护自身正当权益。

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(责编：刘叶婷、杨牧)
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