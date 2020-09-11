人民网>>国际

受加州山火影响 旧金山呈现橘色天空

2020年09月11日15:19  来源：人民网-国际频道
 
受加州山火影响 旧金山呈现橘色天空

人民网旧金山9月10日电（邓圩 叶颖）当地时间9月10号，旧金山湾区居民一觉醒来，赶紧拉开窗帘看看天空的颜色是否恢复正常。前一日，9月9日旧金山湾区的天空从清晨到黄昏一片诡异的橘红色，宛若“火星”。今天开始大家发现天空“火星滤镜”转淡，但空气中多了一种刺鼻的味道，如同细雪的灰烬在海湾的潮气中下沉，无论建筑还是植物，汽车还是户外设施，无不覆盖一层细灰。

空气质量区新闻官员沃尔特·华莱士（Walter Wallace）9月10号说：“今天，我们预计空气质量将比昨天更差。”旧金山的空气质量指数（AQI）录得9月10号截止下午七点AQI在175至225之间，空气处于“不健康”状态，而9月9日的AQI在70至160之间，明显好于今天。

为什么诡异的橘红色天空并没有带来恶劣空气？湾区空气质量管理区发言人亚伦·理查森（Aaron Richardson）解释，原因是9月9日大气层上方的温度高于地面的温度发生了逆转，形成一个屏障，将大火产生的烟雾保持在高空。旧金山湾区空气质量管理区空气质量发言人蒂娜·兰迪斯（Tina Landis）说，“雾层在城市和烟雾之间，天空呈橙色的光芒，但雾层令地面的空气质量保持在良好的水平。”

橘红色的天空从9日开始，直到10日中午才消散。家住加州旧金山湾区的气候科学家彼得·格里克（Peter Gleick）9日告诉记者：“自1978年以来，我一直住在加利福尼亚北部，我从未见过这样的天空，现在是上午10:15，天空是橘红色。”

旧金山发生的橘色天空引起全国注意。CNN美国有线电视新闻网气象学家朱德森·琼斯表示，空气中的微粒会折射阳光，就像太阳升起或落山时空气中的微粒一样。这些粒子阻挡了波长较短的蓝光和绿光，使我们无法看到其他的颜色。只有波长较长的红光和黄光能穿透烟云，让天空变成了这种可怕的颜色。于是血红色的天空笼罩着湾区，人们感觉像一觉醒来就来到了火星上。

烟雾的源头是野火。美国加利福尼亚州森林及火灾预防部门（Cal Fire）10号当天表示，目前加州遭到山火侵袭的土地面积已经超过1.25万平方公里，12人因火灾身亡。该部门表示“今年的山火季节是创纪录的一年，不仅是烧毁的总面积，而且加州历史上最大的20场山火中有6场发生在2020年。大火已经摧毁了3900多座建筑，至少有14000名消防员正在与全州上下的29场山火作斗争。“

海湾地区空气质量管理区今天表示，由于野火继续笼罩着该地区，因此至少在周五之前，“备用空气警报”将在海湾地区生效。本周五将是连续25天发布警报，也是该地区有史以来持续时间最长的不健康空气质量警报。在此之前，持续时间最长的空气质量警报记录是14天。

上周末的劳动节加利福尼亚迎来有史以来最热的时期之一。高温意味着植被干燥，扑灭大火更加困难。

斯坦福医学院研究小组就野火烟雾如何影响免疫系统进行了研究。据悉，在距离研究小组最近的野火爆发后的第一周，医疗中心急诊科发现中风患者增加了23％。 

【1】【2】【3】
(责编：于洋、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved