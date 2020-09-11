受加州山火影响 旧金山呈现橘色天空

人民网旧金山9月10日电（邓圩 叶颖）当地时间9月10号，旧金山湾区居民一觉醒来，赶紧拉开窗帘看看天空的颜色是否恢复正常。前一日，9月9日旧金山湾区的天空从清晨到黄昏一片诡异的橘红色，宛若“火星”。今天开始大家发现天空“火星滤镜”转淡，但空气中多了一种刺鼻的味道，如同细雪的灰烬在海湾的潮气中下沉，无论建筑还是植物，汽车还是户外设施，无不覆盖一层细灰。

空气质量区新闻官员沃尔特·华莱士（Walter Wallace）9月10号说：“今天，我们预计空气质量将比昨天更差。”旧金山的空气质量指数（AQI）录得9月10号截止下午七点AQI在175至225之间，空气处于“不健康”状态，而9月9日的AQI在70至160之间，明显好于今天。

为什么诡异的橘红色天空并没有带来恶劣空气？湾区空气质量管理区发言人亚伦·理查森（Aaron Richardson）解释，原因是9月9日大气层上方的温度高于地面的温度发生了逆转，形成一个屏障，将大火产生的烟雾保持在高空。旧金山湾区空气质量管理区空气质量发言人蒂娜·兰迪斯（Tina Landis）说，“雾层在城市和烟雾之间，天空呈橙色的光芒，但雾层令地面的空气质量保持在良好的水平。”

橘红色的天空从9日开始，直到10日中午才消散。家住加州旧金山湾区的气候科学家彼得·格里克（Peter Gleick）9日告诉记者：“自1978年以来，我一直住在加利福尼亚北部，我从未见过这样的天空，现在是上午10:15，天空是橘红色。”

旧金山发生的橘色天空引起全国注意。CNN美国有线电视新闻网气象学家朱德森·琼斯表示，空气中的微粒会折射阳光，就像太阳升起或落山时空气中的微粒一样。这些粒子阻挡了波长较短的蓝光和绿光，使我们无法看到其他的颜色。只有波长较长的红光和黄光能穿透烟云，让天空变成了这种可怕的颜色。于是血红色的天空笼罩着湾区，人们感觉像一觉醒来就来到了火星上。

烟雾的源头是野火。美国加利福尼亚州森林及火灾预防部门（Cal Fire）10号当天表示，目前加州遭到山火侵袭的土地面积已经超过1.25万平方公里，12人因火灾身亡。该部门表示“今年的山火季节是创纪录的一年，不仅是烧毁的总面积，而且加州历史上最大的20场山火中有6场发生在2020年。大火已经摧毁了3900多座建筑，至少有14000名消防员正在与全州上下的29场山火作斗争。“

海湾地区空气质量管理区今天表示，由于野火继续笼罩着该地区，因此至少在周五之前，“备用空气警报”将在海湾地区生效。本周五将是连续25天发布警报，也是该地区有史以来持续时间最长的不健康空气质量警报。在此之前，持续时间最长的空气质量警报记录是14天。

上周末的劳动节加利福尼亚迎来有史以来最热的时期之一。高温意味着植被干燥，扑灭大火更加困难。

斯坦福医学院研究小组就野火烟雾如何影响免疫系统进行了研究。据悉，在距离研究小组最近的野火爆发后的第一周，医疗中心急诊科发现中风患者增加了23％。

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