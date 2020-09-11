俄罗斯驻华大使为8位中国公民颁发奖章

人民网北京9月11日电（杨倩）10日，俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫根据普京总统令为7位中国公民颁授“卫国战争胜利75周年纪念奖章”，并受俄罗斯国防部部长委托，为长江日报记者谌达军颁授“俄罗斯国防部纪念保卫祖国烈士功勋奖章”。颁授仪式在俄罗斯驻华大使馆举行。

此次获奖者多是曾在苏联伊万诺沃国际儿童院学习的中国老一辈革命家后代，有瞿独伊、张卓娅、周伟、刘煜奋、杨蕴华、李明娜、于彬。

杰尼索夫大使在致辞中介绍，伊万诺沃儿童院的中国学员们在卫国战争中做出了的自己的贡献。在1937-1938年间，苏联飞行志愿队抵达武汉，援助中国人民抗击日本侵略者，部分飞行员永远地安息在这片中国热土。他指出，今年对中俄两国人民是特殊的一年，两国人民迎来了卫国战争胜利75周年和中国人民抗日战争胜利75周年。两国元首互致贺电，强调了两国人民取得战争胜利的重要性。

张卓娅和周伟出生在东北抗联教导旅，即苏联红军远东红旗军第88独立步兵旅。张卓娅表示，中国和俄罗斯作为世界大国，两国人民团结友好，为守护世界和平做出积极贡献。她说：“这枚奖章激励着我，要继续为中俄世代友好工作下去。”

长江日报记者谌达军曾在2013年领衔创作了武汉长江日报大型跨国寻访报道《武汉上空的鹰——寻访苏联空军志愿队烈士》。2015年，长江日报获得普京签发的“卫国战争胜利70周年”纪念奖章。此后谌达军继续搜集、整理线索，发现了大量独家史料。他在接受记者采访时说，探寻苏联空军志愿队援华的历史，是中俄两国人民应当知道的共同的正义、美好记忆。还原这段历史，对于深刻认识中华民族在当时的国际环境下取得的抗战胜利具有重要意义。这枚奖章是对他8年不懈工作的勉励。

据悉，8月12日，俄罗斯驻华大使馆在北京举办了卫国战争胜利75周年纪念奖章颁授仪式，伊万诺沃国际儿童院18名中国学员获颁纪念勋章。此外，今年在哈尔滨、沈阳、广州等地也举办了奖章颁授仪式。

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