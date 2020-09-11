中巴技术服务领域合作取得重要成果

人民网里约热内卢9月10日电（记者 吴杰）自10日举办的中国巴西（里约）云上国际服务贸易交易会获悉，中电国际、国家电投巴西能源公司与巴西阿苏港天然气综合体近日正式签订大型燃气项目合作协议，成为近期中巴技术服务领域的重要成果，引起国际投资者的热议。

国家电投从2016年进入巴西能源市场以来，已先后建有水电站、风电场、风电绿地、光伏等多个项目，陆续向巴西社会提供清洁能源。

里约州工贸服务厅费尔南多·卡马拉副厅长在会上表示，中国是巴西最重要的合作伙伴，里约州是两国主要的投资门户，希望两国在技术服务等方面有更多的合作。

结合巴西美丽山特高压直流输电二期工程高效安全环保理念、P70世界最大吨位“海上石油工厂”自主建造和集成的成功经验、淡水河谷公司与中国长期发展的伙伴关系、建筑信息建模技术在巴西工程领域的应用、中石油公司积极拓展巴西油气勘探等项目，国家电网巴西控股公司、巴西淡水河谷公司、中国海油工程、巴西国家石油公司、巴西康科玛特公司和中石油东方物探巴西公司围绕能源、矿产、工程、物流等技术服务议题展开深入探讨。

中巴两国企业期待以服贸会为契机，共同营造开放包容的合作环境，共同激活创新引领的合作动能，共同开创互利共赢的合作局面。

9月10日的中国巴西（里约）云上国际服务贸易交易会技术服务专场由中国驻巴西大使馆、驻里约总领馆举办，中海油巴西公司承办。

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