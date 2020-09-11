中国第19批赴黎维和部队顺利通过军事能力评估

人民网贝鲁特9月10日电 当地时间9月10日，中国第19批赴黎巴嫩维和部队多功能工兵分队、医疗分队在联黎军事能力评估中获总评优秀，此前，建筑工兵分队已于8月28日通过评估，至此，第19批赴黎巴嫩维和部队三支分队全部高标准通过部署以来的首次军事能力评估。

军事能力评估，主要目的在于检验维和部队是否具备完成维和任务、有效处置各类突发事件的能力，涉及内容多、覆盖面广，主要包括作战训练、装备管理、后勤保障等11类99项。本次评估，是第19批赴黎维和部队部署到任务区以来，首次接受该项评估。

由联黎司令部7个部门相关人员组成的评估小组，采取集中听取汇报、对口随机抽问、分类查阅资料、现地观摩查看等方式，对维和部队各项工作进行逐个评估。特别是针对部队即将开赴贝鲁特港口展开救援的实际，评估组对救援准备情况进行了专项检查，对我维和部队的专业水平和救援方案表示充分肯定。

据悉，为确保顺利通过军事能力评估，第19批赴黎维和部队对照联黎部队下发的标准作业程序，针对性展开准备工作，根据实际情况进一步规范扫雷排爆、工程建筑、医疗救治等工作流程，修缮整治营区设施，检修保养装备器材，结合当地不稳定局势，围绕营区遭袭等突发情况组织应急处突演练，调整完善灾害救援方案，部队执行任务能力和战备水平得到大幅提升。

经过全方位的检验评估，第19批赴黎巴嫩维和部队军事能力各项指标均达到评估标准，以总评优秀的成绩通过部署到位后的首次军事能力评估。检查评估小组对中国维和部队给予了高度评价，并预祝维和官兵能够安全顺利地完成接下来的各项任务。

中国第19批赴黎维和部队指挥长杜嘉表示，高标准通过首次军事能力评估标志着中国赴黎维和部队官兵已准备好完成即将受领的任务。在接下来的工作中，中国官兵将始终保持中国标准、中国速度，展现中国维和军人的专业水平与良好形象，为共同塑造南黎地区和平稳定作出积极贡献。（丁文栋、李玮玮）

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