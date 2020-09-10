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“服贸会成果跨越国界 为全世界人民共享”

2020年09月10日14:58  来源：人民网-国际频道
 
服贸会国别和省区市专区展馆内人头攒动。（人民网记者翁奇羽 摄）
服贸会国别和省区市专区展馆内人头攒动。（人民网记者翁奇羽 摄）

人民网北京9月9日电（记者 李美玉）“这次来参加服贸会，我们受益非常大。”挪威一家第三方认证机构中国区负责人薄会杰告诉记者。

作为疫情发生以来中国在线下举办的首场重大国际经贸活动，本届中国国际服务贸易交易会吸引了来自148个国家和地区的2.2万企业和机构线上线下参展参会。

薄会杰所在的挪威企业正是其中一员。这家企业通过其研发的一套感染风险管理体系标准，为企业提供评估服务，帮助企业提高科学防控疫情能力，助力企业复工复产。

“刚刚和一位潜在的新客户敲定了洽谈时间。”站在展台一边通着电话，他一边在纸上记下时间。他告诉记者，来到服贸会，客户、渠道的对接在两天时间内就能敲定，效率非常高。

薄会杰说，由于其目标合作伙伴都是企业客户，要想面对面沟通不仅要提前预约还要做“空中飞人”，费时费力，“有时甚至几个月都没有进展”。但此次来参加服贸会，可以集中与许多大企业、大品牌面对面交流，受益非常大。

“挪威企业参与热情非常高，一些企业不能来到现场，我们将这些企业的宣传影像放在这块屏幕上播放，让更多人了解他们。”挪威驻华使馆商务处工作人员指着展台最前方的大屏幕说。

据介绍，挪威是传统冬季运动强国，在冬季运动方面有很大优势。挪威驻华使馆组织了挪威滑雪装备、冬季运动周边产品相关企业参展，他们都非常看好也十分重视中国市场。“希望通过服贸会让大家了解到更多挪威企业带来的服务。”

阿塞拜疆的石榴汁、瑞士的巧克力、摩尔多瓦共和国的葡萄酒、澳大利亚的跨境电商仓储服务……在占地面积1275平方米的国别和省区市专区，韩国、立陶宛、乌拉圭等9个国家展出的金融、文化和旅游等领域的特色服务异彩纷呈，令人目不暇接。

考虑到疫情防控需要，2020年中国国际服务贸易交易会临时搭建了场地开阔、环保的室外展馆，国别和省区市专区就设在这里。正是一天中最热的时候，高温不减参观者的逛展热情。记者一走进展馆，就看到每个展台前熙来攘往，人潮涌动。

“韩国展台是国别展区里最大的一个。我们今年带来了旅游、文化服务，还有中小企业的产品，希望更多中国朋友喜欢韩国文化。”韩国展台负责人说话间，就有不少参观者上前询问“这是什么品牌”“在哪里能买到”。

韩国驻华大使馆公使刘福根表示，疫情发生后，世界经济陷入低迷，各国贸易活动明显减少。中国率先有效控制了疫情，线上、线下同时举办此届服贸会。本届服贸会是韩中企业进一步加强交流合作的优秀平台，韩国企业应抓住中国大市场带来的广阔机遇。

“在全球经济贸易下行的时刻，服贸会给我们带来了新机遇。”乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯对人民网记者说，服贸会不仅是中国控制住疫情的信号，也是坚定不移扩大对外开放的表现。

“全球服务，互惠共享”。服贸会搭起一个平台和桥梁，将国际先进服务引进来，推动中国服务走出去，展示各国服务贸易领域新发展和新突破，并通过携手合作让这些成果跨越国界，为全世界人民共享。

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(责编：付雪晴(实习生)、燕勐)
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