哥伦比亚外长：汉语桥中学生大赛打开了解中国的窗口

人民网里约热内卢9月9日电（记者 吴杰）“面对这次全球突如其来的疫情，中国医疗系统的表现为世界应对公共卫生灾难做出很好的表率！我要去中国学医学。”在９月8日“汉语桥”第十三届世界中学生中文比赛哥伦比亚赛区的云大赛上，蒙特梭利孔子课堂学生保罗表达了自己的愿望。

大赛由中国驻哥伦比亚使馆、中外语言交流合作中心、哥中友协主办，孔子学院、孔子课堂师生及观众等5000多人通过在线平台观看。8名选手从5000余名汉语学生参与的预赛中脱颖而出，进入决赛，并获得由中国山东省文旅厅授予的“孔子文化和旅游使者 ”荣誉称号。

选手们围绕“追梦中文，不负韶华”进行主题演讲和中华才艺展示。“中国，我为你着迷”等汉语演讲颂扬中哥建交40年的友谊、讲述两国携手抗疫的感人故事、介绍赴华参加汉语夏令营时的难忘经历；中华才艺展示则各显神通，葫芦丝吹奏委婉动听、诗歌朗诵抑扬顿挫、中文歌曲演唱悦耳动听、太极拳表演舒展大气、流行乐曲演奏别具风情、绘画作品里的十二生肖天真可爱、古筝弹奏被不少评委打了高分……

经历激烈角逐，来自三个不同学校的顾雪非、安沐娅、西蒙妮分别获得本次大赛一二三名。一举夺魁的麦德林孔子学院17岁选手顾雪非说：“两年多的汉语学习，为我打开了一扇新世界的大门，让我认识了很多朋友，我每天都希望多学一些汉语，多了解一点儿中国。我想去中国留学，学习汉语，学习中医、中药，希望能将中国的中医和哥伦比亚的医学结合起来。我的梦想叫中国！”

哥伦比亚外长布卢姆说：“汉语桥中学生大赛促进了中哥文化、艺术、科技交流，加深了两国人民间的相互了解与友谊。在两国热烈庆祝中哥建交40周年之际，汉语桥中学生大赛为哥人民打开了另一扇了解中国的窗口。”

哥伦比亚贸易工业和旅游部副部长胡里安表示：“在这里，哥伦比亚的中学生将成为两国璀璨文明交流互鉴的友谊使者。”

据中国驻哥伦比亚使馆文化参赞朱晓燕介绍，今年“汉语桥”云大赛因疫情，没有了往年绚丽的灯光、现场观众热烈的掌声，但选手们参赛的热情却更加高涨。从预赛、决赛到后期视频转播，吸引了20多万观众参与、浏览，哥伦比亚前政要、原驻华大使、企业家等30位知名人士担任大赛评委。

中国驻哥伦比亚大使蓝虎表示，“ 8名青春飞扬的中学生给我们带来了一个个惊喜与感动。相信中哥友好的大家庭将更加人才辈出、春色满园，一代又一代青年才俊将踏着老一辈的足迹，为两国世代友好不断续写华美乐章。”

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