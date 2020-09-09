“斯里兰卡欢迎并保护中国在斯投资”

人民网北京9月9日电（记者 苑基荣）9月8日，应中国驻斯里兰卡使馆临时代办胡炜邀请，斯区域合作国务部长巴拉苏里亚率斯外交部各司局负责人集体参访莲花塔和科伦坡港口城等中斯合作重大项目，并就共同克服内外困难、如期推进项目发展进行深入交流。

胡炜陪同巴拉苏里亚一行首先登上365米的南亚最高的自重力建筑——莲花塔，俯瞰蓬勃发展的科伦坡城，远眺生机盎然的海湖山川，细数遍布四处的中斯合作项目，畅谈方兴未艾的商业开发。随后，众人前往中斯“一带一路”建设标志性项目——科伦坡港口城，考察紧张施工的全岛首个游艇码头，漫步新近铺设的市内首条人工沙滩，驻足项目展厅听取介绍，并与项目负责人举行三方座谈。

在座谈会上，胡炜结合一系列生动的视频和照片，详细讲述了过去半年多来中斯守望相助、共同抗疫的动人故事，以及两国携手同心、共谋发展的精彩篇章。胡炜表示，突如其来、空前严重的新冠疫情并没能将两国人民分开，也没能将两国务实合作阻断，我们将进一步推动两国双边和多边合作更上新台阶。

巴拉苏里亚感谢中国使馆、企业精心组织参访项目现场，亲眼见证了斯中友好和务实合作的发展现状，这也是斯里兰卡外交部规模最大的一次现场参访，很有意义。巴拉苏里亚表示，斯里兰卡是独立的主权国家，有权和任何国家开展合作，并有能力保护外国投资者。科伦坡港口城是斯里兰卡有史以来最大的外国直接投资项目，是斯推动区域合作最主要抓手，对斯国家繁荣进步、经济社会发展至关重要。斯里兰卡新一届议会和政府将全力为项目发展提供法律和政策保障，愿与中方共同推动项目开发顺利进行，尽早造福两国和两国人民。

参访及座谈期间，斯外交部东亚司、海洋司、经济司、礼宾司、新闻司等司局负责人分别就有关项目下一步发展积极提问，建言献策。巴拉苏里亚国务部长还在科伦坡港口城施工现场接受了中斯媒体联合采访，介绍了参访情况及斯方有关立场。

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