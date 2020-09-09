中企在海外创造中国品牌

人民网曼谷9月9日电（记者 孙广勇）记者来到位于泰国曼谷市中心的海尔智慧家庭品牌店，该店是海尔在东南亚最大、产品最全的品牌店。工作人员正在展示配备高清智能大屏的智能冰箱，及其如何根据用户健康状况推荐菜品，提供一站式的厨房采购、储存、烹饪和清洗方案。“有很多独特的设计，契合客户需求，我准备购买海尔冰箱，”正在店内体验的顾客素南塔说。

为了克服疫情造成的影响，海尔泰国联动线下10家门店，开启线上交互活动。“员工到现场进行互动，并在品牌门店打造场景化体验，通过线上直播的形式让用户足不出户也能参与其中，”海尔泰国销售公司总经理张政汇表示。

泰国是东南亚第二大空调市场，完全开放的市场环境让泰国成了全世界家电品牌竞争最激烈的市场之一。日韩品牌在泰国垄断长达40年之久，海尔空调不靠低价，凭借自主品牌和高端创牌，稳居泰国市场前三位。

海尔泰国工厂负责人顾文海表示，积极与用户交流，不断了解用户的需要，分析市场走向以及打造差异化产品，研发制造符合泰国用户需求的产品，则是海尔在泰国占领市场地位取胜之道。例如，泰国常年炎热，空调使用频率远高于世界其他地区，这增加了用户换热器深度清洗的次数和负担，海尔研发的适合当地高温高湿环境的自净化空调，得到东南亚市场欢迎。

在新冠疫情影响下，走出国门的中国企业海外业务面临考验，但全球化程度高的企业竞争力也开始凸显。作为进军东南亚市场的首站，2002年海尔进入泰国之初就选择了自主创牌，并建立了生产基地以及研发中心，与用户“零距离”交互，赢得了泰国乃至东南亚用户的认可。面对疫情，海尔重点推广健康类家电，加速全流程数字化建设，海外业务保持良好增长，海尔系列产品泰国连续6个月逆增超30％，为中国企业的全球化提供了探索模本。

2007年海尔在泰国建立起东南亚最大规模的白色家电制造、研发、销售三位一体基地，迅速实现本土化的研发和制造。记者从曼谷驱车3个小时，来到位于巴真府甲宾武里工业园的海尔生产基地。在空调生产车间，上百位工人在生产线上紧张地工作着。“海尔收购日本工厂后，空调生产线全部采用中国技术，”车间主管素廷曾在日本工厂工作10多年，他说：“虽然当地受众对日韩产品的品牌认可度高，但海尔凭借本土化的研发和制造，自主研发高科技产品，在泰国市场上占据了一席之位。”

海尔泰国公司人力资源主管蒙吞说：“以前公司员工去开拓市场，都刻意遮挡工服上的海尔牌子，因为担心其他工厂员工瞧不起自己。现在泰国人人知道海尔品牌，我作为工厂的老员工，更清楚海尔的成长历程，海尔最成功之处是在当地创造了自己的品牌。”

一直以来，海尔的全球化都坚持自主创牌，以研发、制造、营销“三位一体”的本土化布局，获得更强的抗击风险能力。至今，海尔在美洲、东南亚、南亚、欧洲等海外区域拥有2000余家优质供应商资源，通过全球资源共享，有效规避相关风险。

“面对未来的复杂局势，海尔将进一步加强海外和国内的融合，汇聚各方力量，实现海尔的全球性国际化，并积极对接泰国4.0战略，进一步智能化、自动化，顺应泰国战略规划，实现共同发展，”顾文海说。

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