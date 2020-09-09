中国入境动植物产品检验检疫线上讲座成功举办

中国入境动植物产品检验检疫讲座在南非约翰内斯堡市成功举行。（人民网 刘畅 摄）

人民网约翰内斯堡9月8日电（刘畅）9月8日上午，中国入境动植物产品检验检疫讲座在南非约翰内斯堡顺利举行，来自中南两国近120名企业家参会，听取专家介绍中国进口南非动植物产品检验检疫政策法规及注意事项。会议由中国贸促会驻南非代表处代表刘岩主持。

此次讲座由南非·中国经贸协会、中国贸促会驻南非代表处、中检集团非洲公司共同主办，中国驻南非大使馆经商处、人民网南非公司支持，旨在通过讲解进口检验检疫政策，促进南非动植物产品生产和加工企业对华出口，帮助南非企业在中国国际进口博览会期间取得更多务实合作成果，助力疫情期间中南经贸发展。

中国海关总署动植物检验检疫司副处长万鹏、中检集团连云港公司总经理刘翔、中检集团非洲公司总经理王新在线介绍中国动植物产品准入制度、海关检验检疫操作流程、中南双方政府已签署的双边协议，以及中国进口南非动植物类产品企业名录、到货后检验检疫要求等内容。讲座涉及水生动物、肉类、苜蓿草、水果、葡萄酒等南非企业普遍关注的产品类别。

此次讲座务实高效，会后收到多家南非企业和农业类商协会发来邮件反馈，肯定讲座内容，咨询对华出口流程细节。中国贸促会驻南非代表处组织与会专家开展答疑服务工作，最大化发挥讲座释疑解惑、增进交流的功能。

(责编：付雪晴(实习生)、燕勐)