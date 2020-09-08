埃及将汉语教学纳入中小学教育体系 

签字仪式

人民网开罗9月8日电（记者 周輖）9月7日，中国驻埃及大使廖力强与埃及教育与技术教育部长邵基在开罗共同签署《将汉语纳入埃及中小学作为选修第二外语的谅解备忘录》。这标志着汉语正式进入埃及中小学教育体系，成为继法语、德语、西班牙语和意大利语之后的又一门可供埃及中小学生选修的外语。

根据谅解备忘录，中埃双方将合作在埃及中小学开展汉语教学。为使更多埃及中小学具备开展汉语教学条件，中埃双方将在提升埃及汉语教学水平、丰富汉语教材、优化教学方法、编制教学大纲等方面加强合作。

邵基表示，埃中友好历史久远，埃及渴望从中国发展经验及两国各领域合作中受益。此次谅解备忘录的签署体现了两国特殊的友好关系，是两国民心相通、人文交流的新起点，埃方将为实现两国教育合作预期目标而不懈努力。

埃及国际合作部长拉尼娅感谢中方对埃及社会文化发展所作的积极贡献，强调语言教育对两国人民友谊具有特殊意义。她表示，埃中建交64年来，两国关系在政治、经济、文化和科学等领域取得卓越成就。埃及国际合作部愿同中方加强各领域合作交流，用好政府间协调合作平台，推动埃中国家发展议程合作走向深入。

廖力强说，新冠肺炎疫情没有阻止两国教育部门互助帮扶与合作发展的步伐，中埃两国在相互尊重、友好协商的基础上达成共识，推动汉语进入埃及中小学教育体系最终落地，见证了两国友好合作的新历史。中方将进一步加快和扩大教育对外开放进程，通过“语言教学、职业培训、市场就业”三位一体的链条式合作模式，使汉语教学更好服务埃及民生建设和经济繁荣，服务两大文明复兴伟业。中方愿与埃方共同努力落实好谅解备忘录，为两国教育和文化合作打开新的大门，为中埃全面战略伙伴关系增添新的动力。

埃及有着良好的汉语教学传统。1958年埃及艾因夏姆斯大学便开设了该国首个中文系。目前埃及已建成2所孔子学院、3所孔子课堂，同时有16所大学开设中文系或中文课程，在校注册学生约3000人，在孔院学习人数达5万人。

(责编：付雪晴(实习生)、燕勐)