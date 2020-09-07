泰国旅游局在宋卡举办“骑行泰国”活动   

骑行在宋卡湖边的蜿蜒道路上 泰国国家旅游局供图

人民网曼谷9月7日电（记者 孙广勇）泰国国家旅游局9月6日在宋卡府举办“骑行泰国”活动，该活动将每月举办一次，让来自各地的自行车爱好者，在55个二线城市骑行自行车，参观各地风景、感受泰国文化。

为了发展基层地区的旅游业，泰国政府制定了促进基层地区旅游发展的多项政策和措施。希望通过建设基础设施、发展乡村旅游、开发特色产品等，吸引游客到基层体验传统生活方式、购买当地特色产品，增加基层民众收入，减少经济发展差距。

除了曼谷、清迈、帕塔亚等著名旅游地外，泰国国家旅游局正在推动游客到55个二线城市旅游，包括素可泰、宋卡、夜功、沙敦等地，因为这里既有自然风光、又有传统民俗等游客喜欢的因素，以使旅游业惠及更多的地区和民众，带动整体经济发展。

出席活动的泰国国家旅游局副局长塔内表示，在这55个二线城市中，既有著名历史古迹和风景名胜区，还有热带雨林、俊秀青山等自然景观，是游客亲近自然追求健康的好地方，对于各国游客具有特别的吸引力。“骑自行车旅游作为一种外出游玩方式，既可锻炼身体，又能从容欣赏路两边景色，越来越受到游客欢迎。尤其在新冠疫情影响下，游客对健康和安全更为重视，骑行自行车等体育旅游将成为推动旅游业发展的新动力。泰国对中国游客十分重视，正在积极推动普吉等地对外国游客重新开放，欢迎更多中国游客重返泰国旅游。”

在9月6日的活动上，来自各地六百多位自行车骑手骑行三十公里，参观了宋卡府的主要旅游景点，近距离感受当地文化。骑行中，既有湖边蜿蜒的道路，也有平坦宽阔的公路，还有羊肠崎岖的小路，不同的路线有不同的风景、不同的感受，不仅欣赏了沿线风光、体验了不同文化。骑行活动中，还举办了帮助社区发展的相关活动，包括向社区和孤儿院捐赠物资等。

年仅12岁的萨尼参与骑自行车已经三年，她说：“很喜欢骑自行车，可以到更远的地方，很高兴。”来自曼谷的威洛说，骑自行车旅游可以结交朋友、锻炼身体，可以亲近大自然，追求一种更有利于身心健康、愉悦心情的生活。

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