人民网喀土穆9月5日电（苏航、李晖）3日，联非达团巴基斯坦维和步兵营副指挥官斯耶德·瓦克思上校、二级医院院长瑙沙德中校一行6人访问我第16批赴苏丹维和工兵分队法希尔营区， 就目前任务区严峻的防疫、地区安全形势等问题与我方进行讨论，并对下一步如何做好两国维和部队人员之间防疫防卫安全等问题进行了深入交流。

多年以来，在苏丹达尔富尔维和任务区中巴两国维和部队面对突发情况时，总是能够在第一时间给予对方最大的帮助，双方之间深厚的友谊成为任务区各国维和部队的典范。

巴基斯坦驻苏丹维和部队主要分布在卡布卡比亚和法希尔市，他们和在同一任务区的中国维和官兵交流密切，结下深厚情谊。我工兵分队利用自身装备和专业优势，经常不辞辛劳为“巴铁”兄弟修缮营区损坏的道路、平整训练场。只要路过巴基斯坦营区，中国维和官兵都会受到巴方战友热情接待，巴基斯坦营区内的所有娱乐、生活场所也对中国维和官兵全部开放。每当双方在任务区相遇时，都会向对方竖起大拇指。

瑙沙德中校表示，巴基斯坦维和部队二级医院作为联非达团唯一一所二级医院，在任务区内具备较好的医疗条件，只要中国维和官兵有需要将会尽全力进行协助。

斯耶德·瓦克思上校讲道，“在联非达团的大家庭里，与中国战友并肩执行任务是十分荣幸的事情，我们也愿意为中巴两国世代友好做出应有的贡献。”

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