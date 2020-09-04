人民网>>国际

日本数字化发展“步履蹒跚” 政府电子政务
世界排名降至14名

2020年09月04日16:48  来源：人民网-日本频道
 

人民网东京9月4日电（李沐航）随着人工智能、IT产业、数字化在全球的迅速普及，各国从民间至政府，从生活到工作的沟通、办公效率均大幅提升。反观日本，无论政府层面还是国民层面，数字化的普及则由上至下展现出一种“步履蹒跚”的姿态。

申领“My Number”日本民众仅占总人口18.2%

根据日本总务省统计局最新数据，目前日本人口约为1.2亿人，而内置芯片，可通过数字化办理各项业务相当于个人身份证的“My Number”申请情况却不理想。目前日本只有约2300万人进行了申领，仅占全国人口的18.2%。作为日本政治经济中心的东京，拥有近1400万人口，而“My Number”的申领人数也仅有317万人，占东京人口总数的23.1%。

日本仅有申领18.2%的人口申请了“My Number”。（图片来源：东京都中央区政府）

“My Number”的芯片中含有个人信息数据。（图片来源：东京都中央区政府）

由于通过“My Number”，个人可以申请各项由政府出具的相关材料以及证明。很多种类材料及证明甚至可以在便利店随时自行打印，无需前往地方政府人工窗口办理。而很多大型公司也与“My Number”进行了联网，以便提高处理业务效率。但由于普及率低，导致现在政府窗口前，每天仍有大批民众为出具各类证明选择人工办理，大排长龙。

政务部门难以应对数字化服务

面对本次疫情，政府在数字化普及和应用上也显现出应对乏力，效率低下的状态。以东京都一家保健所为例，每当1人确诊感染新冠肺炎，就需要向相关部门发送1张传真，部门间沟通、联系还停留在“传真机时代”。因此，从数据统计到共享，往往会花费大量时间和精力。即便是日本政府发放口罩，也无法直接进行管理和配送，都需要统一交到公寓管理公司，然后再逐一发送，在紧急事态下仍步骤繁琐。

另外，关于向日本国民发送“补助金”，早在4月20日，日本内阁就已经通过该决议，5月1日开始正式接受申请。但直至7月15日，日本部分地区只有64%的民众收到汇款，全国未收到“补助金”的家庭共计581万户。虽然各地政府也开展了“My Number”线上申请，但实际操作部门仍需人工逐项进行资料核实，单审核一个环节就花费了大量时间，且极易出错。反之地方政府直接将申请书送到相关部门反而效率更高。不难发现，很多领域，即便民众申领“My Number”，但限于政务部门数字化应对能力不足，实际效率却没有发生本质改变。甚至还有很多地方政府，由于不能对应线上申请，中途索性直接停止线上服务，最终民众只能邮寄填写好的申请表格。数据显示，东京都23区中，截至今年7月15日，可线上申请的区政府仅有16个。

东京都江户川区民众就办理“My Number”相关手续在当地政府前排起长队。（图片来源：日本《朝日新闻》网站）

东京都江户川区民众就办理“My Number”相关手续在当地政府前排起长队。（图片来源：日本《朝日新闻》网站）

据日本《朝日新闻》8月21日的报道，政府相关人员表示，由于对线上申请系统的准备不足，没有做到充分的测试便开始了在线服务。因此，开通线上申请后，不断出现家庭信息错误、输入错误或重复申请的情况，导致各地政府不断进行修改、确认。最终民众在“补助金”的申领上被一再延迟。

【1】【2】
(责编：张信凤、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved