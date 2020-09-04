人民网东京9月4日电（李沐航）随着人工智能、IT产业、数字化在全球的迅速普及，各国从民间至政府，从生活到工作的沟通、办公效率均大幅提升。反观日本，无论政府层面还是国民层面，数字化的普及则由上至下展现出一种“步履蹒跚”的姿态。

申领“My Number”日本民众仅占总人口18.2%

根据日本总务省统计局最新数据，目前日本人口约为1.2亿人，而内置芯片，可通过数字化办理各项业务相当于个人身份证的“My Number”申请情况却不理想。目前日本只有约2300万人进行了申领，仅占全国人口的18.2%。作为日本政治经济中心的东京，拥有近1400万人口，而“My Number”的申领人数也仅有317万人，占东京人口总数的23.1%。

日本仅有申领18.2%的人口申请了“My Number”。（图片来源：东京都中央区政府）

“My Number”的芯片中含有个人信息数据。（图片来源：东京都中央区政府）

由于通过“My Number”，个人可以申请各项由政府出具的相关材料以及证明。很多种类材料及证明甚至可以在便利店随时自行打印，无需前往地方政府人工窗口办理。而很多大型公司也与“My Number”进行了联网，以便提高处理业务效率。但由于普及率低，导致现在政府窗口前，每天仍有大批民众为出具各类证明选择人工办理，大排长龙。

政务部门难以应对数字化服务

面对本次疫情，政府在数字化普及和应用上也显现出应对乏力，效率低下的状态。以东京都一家保健所为例，每当1人确诊感染新冠肺炎，就需要向相关部门发送1张传真，部门间沟通、联系还停留在“传真机时代”。因此，从数据统计到共享，往往会花费大量时间和精力。即便是日本政府发放口罩，也无法直接进行管理和配送，都需要统一交到公寓管理公司，然后再逐一发送，在紧急事态下仍步骤繁琐。

另外，关于向日本国民发送“补助金”，早在4月20日，日本内阁就已经通过该决议，5月1日开始正式接受申请。但直至7月15日，日本部分地区只有64%的民众收到汇款，全国未收到“补助金”的家庭共计581万户。虽然各地政府也开展了“My Number”线上申请，但实际操作部门仍需人工逐项进行资料核实，单审核一个环节就花费了大量时间，且极易出错。反之地方政府直接将申请书送到相关部门反而效率更高。不难发现，很多领域，即便民众申领“My Number”，但限于政务部门数字化应对能力不足，实际效率却没有发生本质改变。甚至还有很多地方政府，由于不能对应线上申请，中途索性直接停止线上服务，最终民众只能邮寄填写好的申请表格。数据显示，东京都23区中，截至今年7月15日，可线上申请的区政府仅有16个。

东京都江户川区民众就办理“My Number”相关手续在当地政府前排起长队。（图片来源：日本《朝日新闻》网站）

东京都江户川区民众就办理“My Number”相关手续在当地政府前排起长队。（图片来源：日本《朝日新闻》网站）

据日本《朝日新闻》8月21日的报道，政府相关人员表示，由于对线上申请系统的准备不足，没有做到充分的测试便开始了在线服务。因此，开通线上申请后，不断出现家庭信息错误、输入错误或重复申请的情况，导致各地政府不断进行修改、确认。最终民众在“补助金”的申领上被一再延迟。

(责编：张信凤、燕勐)