印尼雅万高铁全线开始持续架梁

人民网雅加达9月3日电（记者徐伟、张杰）9月1日至3日，印尼雅万高铁项目全线1号、2号、4号3个梁场先后开始持续架梁，标志着雅万高铁箱梁架设施工全面展开，项目施工进入攻坚阶段。

雅万高铁共设3个梁场，其中1号梁场由中国电建雅万高铁项目部一分部承建，是全线最大梁场；2号梁场由中国电建雅万高铁项目部二分部承建；4号梁场由中国中铁雅万高铁项目部二分部承建，是中国高铁“走出去”首座海外“智慧梁场”，梁场全面实现标准化、机械化、工厂化、信息化建设。3个梁场顺利开架，为后续桥面系、无砟轨道施工奠定了坚实基础。

为确保架梁顺利进行，印尼中国高铁合资公司、承包商联合体、监理咨询联合体等单位，对3个梁场进行了架梁前安全评估、架梁资料评估等。此外，各参建单位还提前组织开展了运架梁交通模拟演练。雅万高铁前期滞留国内的大部分技术、管理人员克服困难返岗，确保了疫情期间3个梁场的复工复产安全有序推进。

雅万高铁项目是中国高铁全系统、全要素、全生产链走出国门的“第一单”，也是“一带一路”倡议的标志性工程和印尼国家战略项目。雅万高铁全长142公里，最高设计时速350公里。建成通车后，雅加达至万隆的行车时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。

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