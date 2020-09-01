“新机遇、新伙伴关系—中国与东盟国家在后疫情下的合作”研讨会成功举行

人民网北京9月1日电（何卓彦 实习生罗文利）8月28日，由中国—东盟中心、泰国驻华大使馆和中国国际问题研究基金会联合举办的“新机遇、新伙伴关系—中国与东盟国家在后疫情下的合作”研讨会在北京成功举行。来自中国和东盟国家的政府官员、公共卫生专家、智库学者、新闻媒体、产业界代表就加强防疫交流、促进公共卫生合作、寻找新动力刺激地区经济等深入探讨，建言献策。

中国国际问题研究基金会理事长兰立俊在致辞中表示，中国和东盟国家密切合作，携手抗疫，推动经济复苏，诠释了中国—东盟命运共同体的深刻内涵，为全球抗疫合作树立了典范。数字经济为中国与东盟国家在后疫情下的合作提供了新的机遇，双方要发挥互补优势，一方面以疫情为契机加强卫生保健领域的中长期合作，共同打造“健康共同体”，同时也要继续完善和加强双方之间各领域的既有合作机制，保持经贸、人文交流的良好发展势头，不断培育新的合作增长点。

泰国驻华大使阿塔育在致辞中表示，新冠肺炎疫情对东盟带来更多的挑战和不确定性，东盟国家需要团结一致，并与包括中国在内的外部伙伴和国际社会紧密合作。东盟赞赏中国在抗击新冠疫情中所取得的成就，也感谢中国向东盟提供的援助，尤其是中国对东盟应对新冠肺炎疫情基金会的支持和贡献。在东盟—中国对话伙伴关系30周年即将来临之际，我们要继续探索在数字经济、医学、人道主义援助和非传统安全等领域更高水平的合作，为双方战略伙伴关系开拓更美好的前景。

东盟副秘书长阿拉丁在致辞中表示，新冠疫情对本地区的不利影响非常明显，东盟国家正在面临史无前例的危机。东盟和中国充分发挥传统友好关系，在危机下携手合作，共同抗击疫情，取得了很大进展。东盟国家和中国需要更加重视在供应链、数字转型和可持续发展方面的合作，建立一个新的全面合作伙伴关系，为战胜疫情、复产复工及进一步深化合作继续努力。

中国—东盟中心秘书长陈德海在致辞中表示，2020年突如其来的新冠肺炎疫情对世界经济和民众的生产生活造成严重影响，中国同东盟国家直面挑战，加强政策协调，在不断变化的形势下寻求新发展，在贸易、基础设施建设、智慧城市、物联网、数字防疫等领域拓展合作。协力抗击疫情和复工复产是所有国家面临的双重任务，中国经济在第二季度的强力反弹为地区经济发展带来良机。新常态下，中国和东盟国家需要结合“一带一路”倡议和东盟发展计划，充分利用数字技术，为经济增长注入新动力，实现可持续发展目标。

会议围绕中国—东盟伙伴关系的回顾与展望、新常态下获取新动能、中国与东盟国家公共卫生合作三大分议题展开深入交流，反响热烈。

包括柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚驻华大使及所有东盟国家在内的共27国驻华大使或外交使团代表、韩国—东盟中心秘书长李赫、日本—东盟中心秘书长藤田正孝、东盟国家外交部等政府部门官员和各界友人，共约150人通过线上和线下方式参加研讨会。中央广播电视总台、人民网、环球网、中国日报、马来西亚星报等中外媒体对研讨会进行了报道。

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