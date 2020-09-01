中国专家组前往几内亚卫生部交流抗疫经验

人民网约翰内斯堡8月31日电（记者 吕强）当地时间31日上午，中国援几内亚抗疫医疗专家组来到几卫生部，与当地官员及卫生机构负责人交流新冠肺炎抗疫经验。

几卫生部长雷米·拉马对中国专家组驰援几内亚表示欢迎和感谢，强调几中传统友谊深厚，几方十分钦佩中国抗击新冠疫情取得的显著成就，期待专家组为几医务人员传授经验并提供切实可行的指导培训。“每当几内亚遭遇困境，中国朋友总会施以援手。”拉马说，正如2014年埃博拉疫情，中国曾派出多支专家组前往防控救援，“虽然疫情让我们保持社交距离，但团结抗疫使我们彼此更加贴近”。

座谈期间，几卫生部官员就中国抗疫经验、新冠病人的收治策略、核酸检测、新冠疫苗研发情况、居家隔离措施的可行性、新冠患者复阳等问题与专家组讨论交流。专家组组长梁朝朝表示，专家组将结合实际调研情况提出具体建议，并会跟几卫生部、国家卫生安全署、疫情防控部门、医疗机构等密切合作，充分了解几疫情防控情况，最终形成书面建议。

中国抗疫医疗专家组在完成援助南苏丹抗疫工作后，于27日抵达科纳克里。专家组由中国国家卫生健康委员会组建、安徽省卫生健康委员会选派，包括感染科、传染病防治、呼吸科、重症医学科、医学检验、护理等领域共8名专家。在几内亚的10天里，专家组将通过考察走访、座谈研讨、培训指导、科普宣传等多种形式与几卫生部门、华侨华人及中资企业进行交流。

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