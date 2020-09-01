第13届“汉语桥”世界中学生中文比赛泰国赛区决赛成功举办 

比赛现场

人民网曼谷8月31日电（记者孙广勇）8月30日，为庆祝中泰建交45周年、诗琳通公主学习中文40年，由中外语言交流合作中心主办，中国驻泰国大使馆教育组、泰国教育部基教委、民教委、职教委和中外语言交流合作中心-曼谷中心（以下简称语合中心-曼谷中心）联合承办的第13届 “汉语桥”世界中学生中文比赛泰国赛区决赛在曼谷Yothinburana学校成功举办。来自美赛光明公学的李兴盛获得总冠军，将和一等奖获得者罗勇中学郑裕玲代表泰国参加“汉语桥”世界中学生中文比赛全球总决赛。

泰国国务院助理部长萧汉铭（Sorasint Trichakraphop）、中国驻泰国大使馆教育组负责人宋若云博士出席比赛并致辞。泰国教育部基教委、民教委、职教委和语合中心-曼谷中心代表、泰国留中总会、全国记者协会、泰中记者协会、泰中工商业联合总会、泰中侨商联合会代表、中泰知名媒体记者及学校负责人等四十余人出席活动。汉语桥俱乐部（曼谷站）邀请往届“汉语桥”选手和150名学生现场观摩比赛。

经过泰国教育部基教委、民教委和职教委的层层选拔，15名中文佼佼者汇聚一堂，就主题演讲、知识问答、才艺表演、即兴主题演讲和文化竞答5个环节展开激烈竞争。选手们围绕诗琳通公主的榜样力量、中泰友好和高新科技等话题进行主题演讲，其中选手沙凤英讲到，诗琳通公主与中国结下的深厚友谊打动了她，今后要以诗琳通公主为榜样，追梦中文，不负韶华。才艺表演精彩纷呈，美赛光明公学李兴盛的相声贯口巧舌如簧引来阵阵喝彩，公立健华学校蔡勇的太极拳一招一式尽显太极刚柔之美，多姿多彩的扇子舞、古筝独奏和民族舞蹈也体现出选手们对中华文化魅力的领悟。

本次比赛受到海内外的广泛关注，通过脸书、公众号和微信视频号等平台发布的比赛相关内容被各界人士积极分享转发，赛前选手风采展示和线上最佳人气奖评选等比赛相关动态累计浏览量高达65万次，点赞量超过5万余次。为扩大“汉语桥”品牌影响力，特聘请泰国著名广播电视节目主持人兼中文教师POB老师（Natthaphong Namsirikul）作为2020年度泰国“汉语桥”系列比赛形象代言人，并在比赛期间举行聘书授予仪式。同时，比赛现场举办了“中国孩子的书香世界”绘本展和河王中学的脸谱象棋展。

海南省旅游和文化广电体育厅、山东省文化和旅游厅和海南椰倍香饮品东盟总代理腾达集团为泰国“汉语桥”系列比赛提供赞助，本次比赛获奖者有机会参加海南省“中国文化之旅”。

(责编：张信凤、刘洁妍)