泰国国内旅游逐渐复苏

为了振兴深受新冠肺炎疫情打击的旅游业，泰国内阁批准一项预算为224亿泰铢(约合51亿元人民币)的国内旅游刺激计划。这项由泰国旅游和体育部、财政部共同提出的“泰人游泰”计划，主要通过政府补贴的方式，鼓励本国民众进行国内跨府旅游，该计划于7月至10月实施。

随着“泰人游泰”计划的实施，泰国各地已经出现不少国内游客。为了防范疫情，政府在各旅游景区积极强化疫情防控工作、重塑安全旅游形象。旅游景区的公共场所都设置了体温检测点，酒店、餐馆都摆放了消毒液，每个酒店只开放部分房间，让游客放心旅游。

在曼谷周边的叻武里府、佛统府，不时看到几辆大巴组成的旅游车队，游客在参观寺庙、少数民族社区、海洋馆、兰花种植基地、及特色市场等。微笑星球旅行社经理披武说：“此次组织了约200人的游客，两个府一日游团费我们仅收取100泰铢，因为餐费由旅游局赞助、旅行社还得到政府的补贴。目前最重要的是让旅游业运转起来，而且游客到各地旅游的同时都会购物，可以推动当地经济的复苏。”

“旅游业对泰国至关重要，去年外国游客在泰国的消费达1.93万亿泰铢（1美元约合31泰铢），占国内生产总值的11%，而且涉及成千上万就业岗位，我们迫切需要尽快恢复旅游业，”泰国国家旅游局局长育塔萨说，“泰国的旅游复苏计划将首先着眼于国内、府内和府际旅行。”

根据统计，外国游客带来的收入占泰国旅游业总收入三分之二。在没有外国游客的期间，泰国政府通过发放酒店、餐厅及机票优惠券，奖励抗疫一线医务人员旅游等方式刺激国内旅游。“虽然不能从根本上解决问题，但希望借此让旅游业运转起来，”育塔萨说。

(责编：杨牧、徐祥丽)