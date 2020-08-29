驻南非使馆向南非政府转交中国政府援南抗疫物资

李南代办发表讲话

人民网约翰内斯堡8月28日电（刘畅）8月28日，中国政府驰援南非抗疫物资交接仪式在中国驻南非使馆举行。李南临时代办、南非卫生部国际合作司司长莱碧瑟分别致辞。南非第一夫人莫采佩私人助理及莫支持的儿童早教基金会相关负责人，使馆外交官等出席。

李代办表示，当前新冠肺炎疫情持续在南非等非洲国家肆虐，中方对此感同身受。为帮助非洲妇女儿童、青少年等脆弱群体抗击疫情，习近平主席夫人彭丽媛教授代表中国政府，通过非洲第一夫人发展联合会向包括南非在内的53个非洲国家捐助抗疫物资。彭丽媛教授与莫采佩博士多次会面，建立了深厚友谊，在支持学前教育、推动妇女儿童事业发展方面志同道合。此次捐赠再次体现了中国对南非抗疫的坚定支持以及中南友好和患难与共的兄弟情谊。

李代办指出，中南是好朋友、好伙伴、好兄弟。疫情暴发以来，两国始终守望相助、共克时艰。在中国抗疫的艰难时刻，南非政府和人民坚定同中方站在一起。中国人民懂得感恩、投桃报李，克服自身抗疫任务艰巨等困难，大力援助和支持南非等非洲国家抗击疫情。正如习近平主席所说，团结合作是战胜疫情的强大武器。中方将抓紧落实好中非合作论坛北京峰会成果，以及在二十国集团领导人特别峰会、第73届世界卫生大会、中非团结抗疫特别峰会等作出的系列援非抗疫倡议和举措，支持南非取得抗疫最终胜利，尽早实现经济复苏发展。

莱碧瑟司长表示，十分荣幸代表南非政府和第一夫人办公室出席捐赠交接仪式。南中两国友谊源远流长，在此次抗击新冠疫情过程中始终并肩战斗、相互支持。特别是南非暴发疫情初期，中国首批抗疫援助物资十分及时，有效保护了奋战在南非抗疫一线的医护人员。在南非进入全国二级“封禁”状态和学生陆续返校学习之际，彭丽媛教授代表中国政府捐赠的防疫物资更是“雪中送炭”，体现了对南非妇女、儿童、青少年健康的真正关爱和保护。南非政府对彭丽媛教授同莫采佩博士的友好情谊深表赞赏，对中国政府和人民的宝贵抗疫支持，以及中国使馆通过本地采购抗疫物资支持南非企业渡过经营难关表示感谢。南非将继续在双多边领域与中方坚定同行，携手战疫。南中友谊万岁！

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