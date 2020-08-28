人民网约翰内斯堡8月28日电（刘畅）经过两天的激烈角逐，主题为“追梦中文，不负韶华”的第十三届“汉语桥”世界中学生中文比赛南非赛区决赛暨南非第一届“中国银行杯·汉语桥”中学生中文比赛圆满落幕。此次大赛由南非约翰内斯堡大学孔子学院承办，南非约翰内斯堡大学孔子学院中外方院长彭奕和大卫（Dr Monyae David）担任主持。

中国驻南非使馆临时代办李南、南非高教科技部国际合作司司长庞卡·姆达卡（Punkah Mdaka）和南非基础教育部代表处长韦斯顿（C Weston）、约翰内斯堡大学校长马瓦拉（ Tshilidzi Marwala）和副校长辛纳（Saurabh Sinha）、中国银行约堡分行负责人李涛、中国电信南非公司负责人张广珠等出席并致词，以及南非各地孔子学院和孔子课堂中外方院长和来自南非各地中学的15位选手参赛。中国银行和中国电信南非公司赞助了此次比赛活动。

约翰内斯堡大学校长马瓦拉致辞欢迎各方来宾，他表示，在疫情背景下，更需要快速思考、耐心和专注力，促进相关科技与合作，特别是与中国的合作。他对和南京工业大学的学术合作、师生交换等感到骄傲，并将继续深入各项合作。

李南代办向承办方约翰内斯堡大学和约堡孔院表示衷心感谢，向参加此次决赛的各位同学及其指导老师表示热烈祝贺，也向多年来给予此项赛事大力支持的南非基础教育部和社会各界表示最诚挚的感谢。李代办指出，语言是合作的纽带、成就梦想的翅膀。当前，中南两国关系越来越紧密，政治安全、经贸投资、文化教育各领域合作蓬勃发展。中国连续十一年成为南非第一大贸易伙伴，南非也连续十年成为中国在非洲最大的贸易伙伴。在南非有多家中国企业，都需要不断吸纳熟悉中南语言文化的优秀人才。学好汉语必将为大家未来成长和个人发展，提供更多机遇和平台。李代办还欢迎各位参赛选手在疫情结束后去中国观摩、学习，亲身体验中国和中国文化。

南非科技部国际双边合作司司长姆达卡表示，和中国和合作是很重要的一块，约堡孔院在促进两国科技合作上著有成效，学生可以多掌握一门外语为以后的就业奠定基础。

受疫情影响，此次比赛通过Zoom会议连线方式进行，并在YouTube 直播，近400人次线上实时观看。开普数学科技学院高中孔子课堂的司甜和开普敦大学孔子学院下属孔子课堂的佟佳颖获得一等奖，二人将代表南非参加今年底在网上举办的“汉语桥”全球复赛和决赛。

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