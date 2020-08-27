《巴西：回望地球另一端》：记录中巴两国文化的交融

人民网北京8月27日电（鲁扬 张荣）“凡是来到巴西的人都不愿意离开这里，无论身处何方，都希望能回到它的怀抱”，由作家王玉创作的《巴西：回望地球另一端》一书便是对这句话最好的解读。

该书的新书发布会于26日在北京PageOne书店举行，中国前驻巴西大使陈笃庆、巴西驻华大使馆公共关系处主管马塞洛，以及来自国家电网、中国书店等机构的40余人共聚一堂，与作者王玉女士共同畅谈中巴文化的交融，触摸大洋彼岸的人文风情旖旎。

用文字记录中巴两国文化的交融

作为曾经的“国家电网人”，王玉因为工作的关系与巴西结下了不解之缘。2015年至今，她多次往返巴西，并在那里生活了一段时间。这种独特的生活经历为她后来的创作积累了丰富的素材。

2019年，王玉受邀再赴巴西，参与巴西文化部“从里约到欣古旅行纪实”的写作，她沿着由中国国家电网公司投资建设的美丽山特高压二期直流输电工程，从东南部的里约热内卢一直走到了地处北部的亚马孙流域的欣古河畔，记录下了沿途的见闻，写下了《从里约到欣古——旅行纪实》一书，此书用中葡双语出版，彰显了中巴两国文化的交融。

《巴西：回望地球另一端》是在此基础上更详实的的文字记录，向读者更加深刻的描绘了巴西引人入胜的自然风光；热情好客的淳朴民风；开放包容的社会氛围。将巴西那份快乐、祥和、简单的氛围跃然纸上，用朴实的文字记录着巴西人民的生活。正如中国前驻巴西大使陈笃庆在序中所说，“跟随她的文字，读者可以饱览巴西绚丽多彩的自然人文风情……这些优美生动、有趣又不乏深度的文字，让读者不仅能享受到巴西异域风情的美妙，更能感受到巴西这个国家独特的精神气质”。

中国技术在巴西人民心中种下友好种子

2017年9月28日，国家电网公司在海外首个独立中标的巴西美丽山水电送出±800千伏特高压直流输电工程项目开工仪式在里约换流站建设现场举办，标志着中巴两国电力能源领域合作取得又一项里程碑成就，成为中巴合作共赢、互利互惠、绿色、发展、共享特高压技术的示范工程。

始于神秘的亚马孙热带雨林深处，途经巴西帕拉州、米纳斯州、里约州等五个州，为巴西人民带去电力高速的同时也让中国企业“走出去”，让世界见证了中国特高压输电技术。

王玉表示，“正是中国电网这样的中资企业，在当地人民心中树立了中国人民友好热情的形象，为他们带去便利的同时，我们也赢得了当地人民暖心的回应。为中巴两国人民友好交流发展种下了种子。”

中巴的“异”与“同”

王玉曾多次提到，她在巴西采风期间感受最深的就是，巴西人很会享受生活。不论是富人区还是贫民窟，仿佛每一个人都对生活充满热爱。在大街小巷里可以到处看到孩子们踢球的身影，海边永远充斥着沐浴阳光的人群，当地人民对待外来游客总是宾至如归。

与中国工作模式不同的是，巴西人享受慢节奏的生活。王玉表示，初到巴西之时对于这种生活节奏还很不习惯。但是当一切慢下来之后，眼中的色彩也更多了。“让时间填满心灵，用感官去书写见闻”，这便是巴西另一独到的魅力。

除了这种差异，王玉认为中巴两国之间也拥有很多共同点。首先，两国均为金砖国家成员，都是重要的发展中国家，这使得中巴两国的发展紧密相连。

其次是“包容性”。巴西的文化具有多重民族的特性，是一个种族大融炉，有来自欧洲、非洲、亚洲等地区的移民，许多巴西人都拥有多重血统；而中国则是一个多民族国家，56个民族汇聚一堂融合成为了一个大家庭。加上包容性是中华传统文化的特质和优势，“受益惟谦，有容乃大”的思想贯穿今古。这使得中巴两国人民在交往之时消除了更多的隔阂，热情的微笑仿佛消除了语言的障碍。

多年前，当她初访巴西之时，会被一些当地人误认为日本人。但随着近几年中巴两国交流越来越频繁，驻巴中资企业也越来越多，更多巴西人看到亚洲面孔的第一印象不再是日本人或韩国人，而是中国人。王玉希望通过本书能使读者更加了解巴西，希望他们能亲身探访这个充满异域风情的国度，为两国文化交流贡献一份力量。

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