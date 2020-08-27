打造“一带一路”沿线国家境外示范园区

人民网曼谷8月27日电（记者 孙广勇）沿着曼谷通往东部地区的7号公路，记者看到道路上不时驶过满载货物的大卡车、集装箱车。近年来，泰国政府大力推动“东部经济走廊”建设，即在东部沿海的罗勇、春武里和北柳三府设立经济特区，通过大力发展基础设施及实行一系列投资优惠政策吸引高附加值产业落户。

泰中罗勇工业园地处“东部经济走廊”核心区域，也是中国首批境外经贸合作区之一。作为“一带一路”产能合作的重要载体，罗勇工业园目前吸引150家企业入驻，累计工业产值超160亿美元，对推进在“一带一路”沿线国家建设境外园区具有重要示范作用。

2020年是中泰建交45周年，也是罗勇工业园开发建设15周年。中国驻泰国大使馆临时代办杨欣表示，两国将持续推进务实合作，深化共建“一带一路”同“泰国4.0”“东部经济走廊”等发展战略对接，推动中泰全面战略合作伙伴关系不断得到新发展。

“有力地拉动了就业，创造了巨额外汇，为当地经济社会发展注入强大动力”

步入泰中罗勇工业园，到处绿意盎然，办公楼与厂房鳞次栉比。入驻的中国企业涉及光伏、汽配、建材等众多行业。作为中国首批境外经贸合作区之一，罗勇工业园的中资企业数量从建园之初的30多家发展到现在的150多家，泰籍员工3万余人，带动中国企业对泰投资40亿美元，累计工业产值超160亿美元，成为中国传统优势产业在泰国的产业集群中心与制造业出口基地。

泰国是完全市场经济国家，所以很多中国制造企业考虑布局海外的时候会选择泰国——地缘相近、文化相亲，还可以为中国产品提供更便利的出口通道。

2005年，中泰建交三十周年。“那时候，泰国掀起了一股中国热，很多人学中文，两国经贸合作迅速提升。7月1日，中泰双方签署了开发泰中罗勇工业园的备忘录。”罗勇工业园高级顾问徐根罗说，“当时中国企业缺乏进入当地社会的经验，我们考虑最多的是如何将中国的传统优势产业在吻合当地国情的前提下进行产能合作，让中国的产业在泰国落地并得以发展，是在用产业思维经营工业园。”

十余年来，特别是在“一带一路”倡议提出后，越来越多的中国企业来到这个园区投资设厂，不仅为泰国创造了新的就业岗位，同时也带来了技术先进的生产线。

中策橡胶（泰国）有限公司是罗勇工业园规模最大的企业之一，2015年5月投产，现期完成投资约5亿美元，年产各类轮胎共计1331万套，产品销往美国、巴西、泰国、欧洲等56个国家和地区，2019年实现销售总额约5.84亿美元。公司现有4000名员工，泰籍员工占90%，生产组长等基本是泰国员工。公司通过多元化、多纬度助力员工职业发展，培养人才，与员工一起共同创造未来。公司综合管理部经理助理兼BOI管理科科长娜达维来自宋卡府的一个小村庄。到园区后，她从普通员工，到行政科长，再通过学习做到BOI科长，如今成为部门副主管，现在已经买了房和车，“罗勇工业园和中策橡胶改变了我的生活，收入有保障，还有职业发展前景，我们在这里找到了成就感。”

“在行业龙头企业进入工业园后，其产业链上下游企业自然也是紧跟着步伐，逐渐形成其产业生态圈，建立相对完善的产业闭环。随着中策的发展，国内多家企业跟着出海，为我们提供设备维护、原材料本土供应等服务，在整个园区，仅轮胎行业产业链上的企业就有20多家，产业集群规模初显。”中策橡胶（泰国）有限公司总经理陈华说。

“工业园区总占地12平方公里，第一期、第二期招商已结束，第三期开发进入尾声。我在朋友圈晒了第三期的照片，蓝天、白云和热带植物掩映下的厂房，引得好友纷纷点赞。我现在都不敢晒图了，因为朋友们总以为我在度假。”徐根罗笑着说。

中策的发展折射出泰中罗勇工业园的广阔前景。截至2020年5月，工业园已有涵盖汽摩配及零配件、机械制造、光伏、电子等行业的超过150家国有、民营制造业企业落户园区并投入生产经营，累计实现工业总值超160亿美元，解决当地就业近4万人。泰国著名的工业园区开发商安美德集团总裁威功说：“罗勇工业园有力地拉动了就业，创造了巨额外汇，为当地经济社会发展注入强大动力。”

“中国企业危难时显示了实力，逆势而上，我们对未来充满信心”

2020年伊始，罗勇工业园迎来了2020年第一家盛大开业的企业-通用橡胶（泰国）有限公司，建成后将具备年产100万条全钢子午线轮胎和600万条半钢子午线轮胎的生产能力，将增加1500多个就业岗位，不仅直接投资3亿美元，并将带动当地经济，进一步促进泰国本土汽车零部件及配套产业的发展。

新冠疫情影响下，不少国家的工业遭遇寒冬，但记者看到罗勇工业园里依然机器轰鸣不断、生产线高速运转。目前，罗勇工业园有成熟企业约100家，另有50家在建设或规划中。“园区中方人员只占了10%，即便要经历14天隔离，也不会对正常生产产生重大影响。尤其是那些早已实现属地化，生产一线工人基本都是泰国人的企业来说，各项生产均正常进行。”徐根罗说。

新泰车轮公司便是成熟企业之一。这家建厂已近10年的企业，早已属地化管理，公司泰国员工占80%以上，即使是在泰国疫情最严重的3月份，工厂车间机器设备转个不停，工作有条不紊，从这里发往世界各地的产品络绎不绝。“随着国外疫情蔓延，对工厂原料供应、产品出口造成影响，四月和六月两度停产，但很快重启生产，订单恢复了70%，预计年底恢复到100%，不仅保证了员工的正常收入，还给泰国经济注入了活力，我们十分感谢中国企业，感谢‘一带一路’给沿线国家和个人带来的发展机遇。”新泰公司总经理助理萨阿说。

而在中策公司，虽然3月至5月生产低迷，但公司不裁减一位员工，通过开源节流，保持低成本运行，7、8月已经开足马力全力生产。陈华说：“公司制定了产品转移规划，如果美国市场出现变化，可以将市场转向非洲、东南亚等地，公司已经在研发针对新市场的新产品，进行技术储备。三期厂房正在如火如荼地建设中，预计年底就可以投产。虽然受到疫情和国际贸易影响，但中国企业危难时显示了实力，逆势而上，我们对未来充满信心。”

正是因为有很多像新泰公司、中策公司这样重视本土化经营的企业，虽然疫情导致全球经济遭遇寒冬，但罗勇工业园里的上百家企业基本处于正常生产状态，甚至有部分企业订单量不降反增。“不少企业表示，国内停产了，而泰国的工厂或多或少地对冲了国内的一些产能损失，在海外布局对冲了国际贸易摩擦和贸易壁垒以及其他一些不可抗拒的风险。目前整个园区的企业均在有序生产。”徐根罗说。

随着中国制造业的技术水平不断提升，中国新技术、新材料企业开始入驻园区，在很多领域弥补了泰国产业发展的空白。在工业园三期中心位置，鼎力新材料公司5万平方米的厂房刚刚建成，工厂投资1.2亿美元，每年可以生产规格从5mic—2mm的铝箔共计8万吨。在一个满是电脑屏幕的操作间内，中方技术员正在操作切割铝箔的轧机。“工厂去年9月开始生产，填补了泰国该产业的空白，由于当地没有该技术工种，所以由中国师傅带泰国徒弟操作设备。我们要求每位中方技术员3个月带出一位主操手，工厂的投产不仅将提高当地的工艺水准，还将提升当地员工的生活水平。”公司总经理胡文倩说。

在工业园三期，Atosa公司也是2020年5月底拿到开工许可，随后就紧张地投入了试生产和生产阶段，公司主要生产向美国出口的商用冰箱、萨拉台、比萨台、工作台等高端智能制冷产品，生产线生产能力为每班次300台，目前已达到一半的产能，“近期每天出口5-8个集装箱的产品，销售到美国等地。”Atosa公司总经理陈建明告诉记者。

据了解，泰国最大的制冷设备生产工厂位于大城工业园，但是中国企业的生产线在技术层次、生产能力、生产效率上都高出几个层次，相比之下，Atosa公司生产的冰箱在高效节能、制冷性能上都有很大的技术优势，比如使用的热气融霜技术，是目前世界制冷行业最领先的技术之一，是绝大部分工厂所没有的。

“目前一期已完成3万平方米的厂房，正在建设的二期厂房为2万平方米，以应对未来国际形势的变化，中国企业不会停止走出去的步伐。公司总部已经完成了针对东盟等地区的产品研发储备，我们会进一步调研新的市场、逐步搭建针对东盟地区的销售团队，以应对未来可能发生的变化。”陈建明说。

泰国副总理维萨努在谈到罗勇工业园时表示：“罗勇工业园为促进泰中两国经贸合作和人民友谊起到了关键作用，为泰国经济发展作出了巨大贡献。泰国政府和民众支持‘一带一路’建设。越来越多中国企业落户泰国，将进一步助力泰国优化产业结构、提升经济发展水平。”

新冠肺炎疫情发生以来，中泰两国克服疫情影响，持续推进务实合作，双边贸易逆势增长，中泰铁路建设进展顺利。双方不断深化共建“一带一路”同“泰国4.0”“东部经济走廊”等发展战略对接，推动电子商务等创新领域合作，推动中泰全面战略合作伙伴关系不断得到新发展。泰国总理巴育表示，希望以庆祝泰中建交45周年为契机，深化泰中友谊与合作，加强经贸、创新、扶贫等领域合作，推进共建“一带一路”，提升两国全面战略伙伴关系水平。

疫情在一定程度上会加速全球供应链重构，并推动全球制造业格局调整。具有强大实力的中国企业，在经历了“贸易战”以及叠加这次疫情严重蔓延的影响，将会考量加速在境外建立生产基地，也会更多地思考全球供应链的安全布局，从而加快企业转型升级和企业全球化步伐。

“在罗勇工业园，今年上半年投扩建企业有30多家，包括扩建新厂房、建设新项目，而且都是有规模、高技术的项目，比如通用轮胎、奥创空调、海螺型材等。还有3家企业在没有实地考察的情况下就签订了入驻协议，这是我这么多年来第一次遇到。”泰中罗勇工业园开发有限公司总裁赵斌说，“疫情没有耽误我们做前期的准备工作，等到管控放开，新入园的企业就能直接投入生产，最大限度抢回被疫情耽误的时间和产能。”

“一带一路”同“泰国4.0”“东部经济走廊”规划对接，实现优势互补，推动新经济、新业态合作

近年来，泰国政府大力推动“东部经济走廊”建设，即在东部沿海的差春骚、春武里和罗勇三府设立经济特区，通过大力发展基础设施及实行一系列投资优惠政策吸引高附加值产业落户。此后，又推出了连接曼谷廊曼机场、素万那普机场和罗勇府乌塔堡机场的高铁项目。泰国“东部经济走廊”战略同中国“一带一路”倡议高度契合。

“一带一路”倡议加强了沿线国家和地区基础设施、物流等方面的互联互通，与“东部经济走廊”建设对接后，将极大助力泰国经济发展。中泰两国发展战略的对接，让罗勇工业园驶入发展快车道。随着许多企业加快“出海”节奏，罗勇工业园出现了厂房供不应求的状态。“我们正在考虑建设新的园区，因为中泰两国发展战略对接，将使更多中国企业进入泰国，并得到更稳健、安全、可持续的发展。”赵斌说。

据泰国投资促进委员会统计，受新冠肺炎疫情影响，2020年前六个月投资商递交申请投资项目共计754个，与去年同期相比增长7%；申请投资项目总资金约1588.90亿泰铢，与去年同期相比减少17%。中国申请投资项目达95个，投资金额约174.61亿泰铢。泰国国际贸易谈判厅厅长阿拉曼表示，希望明年中泰双边贸易额扩大至1400亿美元，进一步促进“东部经济走廊”同“一带一路”倡议、粤港澳大湾区的对接，欢迎更多中国投资者前来“东部经济走廊”、罗勇工业园区投资。

“在疫情影响下，一些制造业企业除了考虑供应链安全因素外，在罗勇工业园最高享受8年企业所得税减免，以及‘东部经济走廊’额外投资优惠政策，这也是利好之一。”徐根罗告诉记者，“疫情会让众多制造业企业开始思考供应链安全、生产基地布局和智能制造问题。国家推进‘一带一路’建设，鼓励企业积极‘走出去’参与全球布局，看得很长远，此次疫情将加快企业转型升级和全球化步伐。但为了防止产业链、供应链过长，区域化合作将越来越重要。中国企业的海外发展可能由全球化向区域化转变，多设点、多区域，而合作意愿和力度都不会减弱。”

根据泰国工业部的评估，到2020年，预计汽车、电子信息、智能制造等十大目标产业的投资总额将达5500亿泰铢。同时，在基础设施领域，泰国正在加快建设轨道交通、港口和机场等项目。泰国经济正向更加智能、创新的模式转变。“泰国 4.0 战略强调通过创新和技术手段发展高附加值产业，促进泰国产业转型升级，推动新的经济模式发展。中策工厂智能信息化迫在眉睫，三期工厂的生产线将大幅提升自动化水平，顺应泰国战略规划，实现共同发展。”陈华说。

泰国副总理威萨努表示，“一带一路”倡议加强了沿线国家和地区基础设施、物流等方面的互联互通，与“东部经济走廊”建设对接后，将极大助力泰国经济发展。越来越多中国企业落户泰国，将进一步助力泰国优化产业结构、提升经济发展水平。

泰国中华总商会副主席奔勇表示，面对新冠肺炎疫情和国际形势的不确定性，两国有必要携手应对挑战。“一带一路”同“泰国4.0”“东部经济走廊”规划对接，可以实现优势互补，推动新经济、新业态合作。泰国确定了优先发展的十大目标产业，主要为高科技、附加值高产业，中国制造业企业高科技水平不断提高，在通讯、汽配、电子、新材料等产业有很大合作空间，将为泰国经济复苏带来更大动力。

(责编：付雪晴(实习生)、燕勐)