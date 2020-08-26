数学为媒 两岸青少年开启“智力激荡”

人民网温州8月26日电（记者 柴逸扉）海峡两岸青少年文化交流活动近日在温州举办。活动以“数学”搭建两岸青少年沟通桥梁，推动两岸文化交流持续深入开展。

活动中，温州、台湾两岸青少年学生300余人借助网络视频连线，以竞答闯关与正式笔试方式进行比拼。在比拼之前，两岸学生代表首先通过视频连线介绍自己的故乡。随后，云端数学擂台赛开始，两岸选手通过视频连线，两两对决，画面这一端，温州的选手们个个胸有成竹，应答从容不迫，画面的另一端，台湾的选手们也不甘示弱，镇定应对，选手们跟随主持人的提问，“云端”互动，隔屏较量，大家在思维火花的碰撞下深切领略到了数学的魅力。

台湾新北市土城中学二年级学生赖薏云表示，之前听说过温州有很多数学方面的名人，台湾也有很多温州元素，比如说温州的馄饨，也有很多名胜古迹。之前他参加过海峡两岸的数学交流，可以跟很多小朋友一起来比赛，然后就有更多的朋友可以一起来学数学。

温州市蒲鞋市小学六年级林沐阳说，这是第一次用视频连线的方式与大家进行交流。“这次我以数学方面先讲小时候我接触数学，然后也介绍了我们温州一些数学家，最后也欢迎各位台湾的小伙伴们来我们温州玩。”

此次活动由海峡两岸青少年文化交流活动组委会联合台湾中华数学联谊会、台北县关怀儿童成长协会、新北市数学推广交流协会主办，他们组织了两岸数学教育专家结合两地教学实际进行命题。台湾台北县关怀儿童成长协会创会理事长陈缵中告诉记者，温州本身有很好的数学基础，台湾“中研院”就有多名温州籍数学专业人士，此外温州人更以敏锐的商业思维闻名，能与温州小朋友云端互动切磋，对于台湾青少年，以及两岸交流活动意义非凡。

台湾台北县关怀儿童成长协会创会理事长、新北市双和区家长联谊会总会长告诉记者，这次比赛由两岸的专家共同出题，共同阅卷，成绩也是大陆和台湾一起来评。这是非常有意义的友谊性质的竞争。“所以我觉得这样的海峡两岸交流活动，我非常希望它能够持续。今年应该说是受到疫情影响，本来是要停摆的。最后我们还是利用连线的方式让它持续，我觉得如果把这个联系两岸的考试（交流）在两地进行，我觉得在疫情之下是很了不得的一个文化交流活动。”

近年来，温台两地青少年在教育与文化方面交流日益密切并不断深入。2012年由台湾中华数学联谊会、台湾关怀儿童成长协会、台湾新北市数学推广交流协会和海峡两岸青少年文化交流活动组委会共同发起并在台湾大学举办了第一届海峡两岸数学文化交流活动，来自海峡两岸的福州、杭州、宁波、温州、台北、高雄、嘉义、宜兰等城市200多位少年儿童参加了比赛并取得了优异成绩。九年来，直接参与到两岸交流活动的青少年学生超过1万人。以海峡两岸民间的文化交流活动举办为契机，也让两岸的青少年孩子和家庭作为两岸交流的使者，推动两岸交流持续蓬勃开展，搭建两岸沟通的桥梁。

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