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“国际军事比赛-2020”总裁判长：中国是厉害对手 比赛会很精彩

2020年08月22日14:27  来源：人民网-国际频道
 
专访“国际军事比赛-2020”总裁判长
专访“国际军事比赛-2020”总裁判长

人民网莫斯科8月22日电（记者张晓东）“国际军事比赛-2020”将在8月23日正式拉开帷幕，我军连续第7年出国参赛。当地时间8月20日晚，在俄方举行的赛事介绍会上，中国随团记者专访了俄罗斯联邦武装力量战斗训练总局副局长、“国际军事比赛-2020”总裁判长亚历山大·佩里亚杰夫少将。

佩里亚杰夫认为，中国军人在参加的所有比赛中都是令人尊敬的对手。他们纪律性很强，表现出很高的职业素养。虽然今年因疫情中国放弃承办国际军事比赛的部分赛事，但他对中国以往的赛事承办水准赞赏有加。“中国赛事组织水平很高，包括参赛设施、办赛要求的履行、参赛队员的训练保障等。从获奖情况可以看出，中国参赛队员是非常厉害的对手。”

对在今年全球疫情风险仍然很高的特殊情况下，中国军队继续赴俄参加国际军事比赛，佩里亚杰夫表示非常感谢中国队的支持，同时他也感谢其他参赛的三十多个国家。“各国在参赛准备和疫情防控上，比如队员抵俄前遵守隔离制度等，做的工作都非常认真。这需要很好的准备、保障和认真的态度。中方和我们一起采取的各种措施，一定会取得积极成果。”他如是认为。

就今年比赛的总体规模、参赛国家、人数、装备及俄方保障人员情况佩里亚杰夫进行了大概介绍。

他说，今年共有32个国家的156支参赛队参赛，比赛将在俄罗斯、白俄罗斯、亚美尼亚、阿塞拜疆和乌兹别克斯坦等五国举办。

本次比赛，包括邻国举办的比赛在内，参赛队员将超过5000人，因参赛项目不同，动用装备也不同，比如“航空飞镖”要动用无人机，“海洋之杯”要动用舰船，其他比赛要动用坦克、装甲运输车等。我们俄军各方面的专业人才都有，每个比赛都有技术人员保障；各比赛地投入超10000台（辆）装备来保障比赛在俄罗斯境内顺利进行，足够各国参赛队员使用。他强调，正如往年中方在库尔勒办赛一样，筹备、保障工作水平很高，包括人员的装备保障，水平非常高。“中方办赛怎么做，我们办赛的做法也一样。相信我们携手，一定能为大家奉献一届精彩比赛。”

对国际军事比赛的重头戏——“坦克两项”赛事，佩里亚杰夫充满了期待。他认为，“坦克两项”赛事一直很紧张和激烈。从比赛成绩看，每年的成绩都越来越好。期待参赛选手给我们奉献一场漂亮的认真的比拼”。

“每年都是谁职业素养更高、谁精神顽强、谁装备能顶得住，谁就能获胜。这说明，不仅是坦克车组还需要其他保障人员协调一致调整士气，保障参赛队员能出色完成任务。”佩里亚杰夫如是认为。

除比赛之外，本次国际军事比赛的防疫工作也是重中之重。佩里亚杰夫指出，赛前组委会和所有比赛组织方就将防疫要求传达给每个人，各参赛队在抵达俄罗斯之前必须进行14天隔离，携带核酸检测阴性证明，这是为了保证自己和其他参赛队员不被感染。各参赛队抵达后，在机场接受医学检查，随后隔离，并在专门设置的隔离地点取样检测。在解除隔离前限制隔离人员在俄境内的行动。比赛场地严格执行相关防疫措施。比赛开始后，将尽力不让各参赛队之间、参赛队员和观众有过多接触，驻地、食堂、装备存放地点都采取定期消毒等卫生防疫措施。

记者从中国参赛代表团处获悉，今年中国陆军、空军赴俄罗斯参加军事比赛中6个项目比赛。其中，陆军部队参加“坦克两项”坦克车组、“安全环境”核生化侦察组、“汽车能手”汽车兵、“侦察尖兵”侦察班组、“开阔水域”舟桥部队等5项比赛，空军部队将参加“空降排”空降兵分队比赛。     

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(责编：刘洁妍、杨牧)
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