淄博轻工产品线上洽谈会——家居用品专场为境外企业开辟新市场

人民网布鲁塞尔8月21日电（记者 方莹馨）8月20日，淄博轻工产品线上洽谈会—家居用品专场成功举办，比利时、俄罗斯、亚美尼亚、白俄罗斯、乌克兰等境外商协会及企业代表参加了会议。

本次洽谈会由淄博市商务局、中国服务贸易协会联合主办，山东博厦会展服务有限公司协办的，主会场设在淄博市商务局会议室。各境外商协会参会嘉宾，淄博市商务局有关负责人，来自俄罗斯、亚美尼亚、白俄罗斯、乌克兰等国的13家境外采购商，以及淄博30余家家居用品企业负责人参会，通过上线视频会议室，供需双方共开展约100余场线上视频精准对接洽谈。

本次活动充分运用互联网、云技术等新模式，变“线下”为“线上”，实现买家与卖家精准匹配，对接效率高。中外双方参会人员对整场洽谈会的创新形式及体验给予了高度评价，部分企业参加完首届轻工产品洽谈会后选择再次返场，通过这次的洽谈会开辟了新市场，拓展了新客户。

淄博市商务局、党组副书记、副局长刘大力在致辞中表示，淄博是国家级玻璃制品出口基地，本次洽谈会的纺织和玻璃企业是两个行业的杰出代表，希望通过这次线上洽谈会各方建立紧密的联系渠道，加强彼此间的合作，让淄博的家居产业更好地融入世界，实现共同发展、互利共赢。

比中经贸委员会主席伯纳德·德威特表示，希望中外双方企业利用本次洽谈会进行深入交流洽谈，对促进中国与欧洲地区的经贸合作带来积极影响，达成更多务实合作成果。

中国服务贸易协会常务副秘书长田国锋表示，中国与一带一路沿线国家是好朋友好伙伴共同利益多，合作潜力大，在疫情防控常态化下，中国服务贸易协会愿与各方携手努力，为各国企业开展贸易投资活动打造更好平台，提供更优服务，创造更多便利，为共建“一带一路”务实合作做出贡献，推动经济全球化和投资贸易自由化、便利化。

据悉，淄博市商务局将持续支持淄博外贸企业，通过“云洽谈”、“云对接”、“云展会”等方式, 实现供需精准对接，在做好常态化疫情防控的基础上，大力开拓国际市场，让淄博优势特色产品更快速地走向全球。

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