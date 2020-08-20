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中国企业海外投资建设最大单机火电机组项目全面建成

2020年08月20日11:10  来源：人民网-国际频道
 
摄于6月2日的印尼爪哇7号项目全貌（爪哇7号项目供图）
摄于6月2日的印尼爪哇7号项目全貌（爪哇7号项目供图）

人民网雅加达8月20日电（记者徐伟）当地时间8月20日凌晨, 中国企业在海外投资建设的单机容量最大、拥有自主知识产权的火电机组——国家能源集团国华印尼爪哇7号2×1050MW燃煤发电工程（爪哇7号项目）2号机组首次顺利并入印尼爪哇巴厘电网，标志着项目全面建成。

爪哇7号项目2号机组并网期间各项主要经济技术指标达到或优于设计值，主要环保指标均优于印尼当地排放标准。2号机组建设关键阶段遭遇印尼新冠疫情爆发，国华电力努力推进项目建设，展示了中国企业卓越的履约能力，受到印尼各界广泛关注和好评。

截至8月19日，爪哇7号项目1号机组投产后实现连续安全运行251天，创造了国华电力同类机组的最佳记录，期间各项指标优良，机组负荷率始终维持在80%以上。1号机组自投入商业运营以来，累计发电量达47.23亿千瓦时，并凭借良好的设备可靠性及先进的技术，有效改善了爪哇—巴厘电力系统的稳定性。疫情期间，项目克服困难，全力保障生产、基建和防疫齐头并进，为印尼疫情期间的社会用电提供了可靠支撑。

记者在采访中了解到，爪哇7号项目集成先进低碳环保数字化火力发电技术，采用成熟和具有自主知识产权的海水淡化技术等打造强大科技内核。该技术首次在印尼成功投入使用，实现了电厂工业用水的地下淡水零开采，不仅节约和保护了有限的地下淡水资源，还有助于涵养滨海生态环境。该技术实现了高效、安全、稳定持续淡化水输出，对印尼具有重要的现实意义和推广价值。

爪哇7号项目是中国出口海外的首台百万机组，也是目前印尼单机容量最大的发电机组，集合了中国成熟和先进的燃煤发电技术，属于国家级大型电力合作项目。项目采用BOOT（建设—拥有—运营—移交）模式，国家能源集团所属中国神华于2015年中标爪哇7号项目，并与印尼国家电力公司共同组建神华国华（印尼）爪哇发电有限公司，负责项目开发、建设、运营。

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(责编：燕勐、刘洁妍)
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