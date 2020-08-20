“泰国期待中国游客的到来”

泰国南部旅游胜地苏梅岛，有如一块翡翠镶嵌在深蓝色的大洋之中。苏梅岛隶属泰国素叻他尼府，为泰国第三大岛屿。全岛总面积近230平方公里，人口约6万人。岛上丛林密布，四周水清沙幼，散发着遗世独立的纯洁气息。徜徉海岛，碧海青天，绿意盎然。

泰国三大岛屿普吉岛、象岛、苏梅岛，一直是各国游客赴东南亚海岛游的首选之地。而苏梅岛和普吉岛位于泰国南部，两个海岛的游客构成有所不同：普吉岛开发早、旅游配套更成熟，价格也相对便宜，是大众的普遍选择；而苏梅岛相对静谧，商业化程度低，主打高端旅游市场。

为了振兴深受新冠肺炎疫情打击的旅游业，泰国内阁批准一项预算为224亿泰铢(约合51亿元人民币)的国内旅游刺激计划。这项由泰国旅游和体育部、财政部共同提出的“泰人游泰”计划，主要通过政府补贴的方式，鼓励本国民众进行国内跨府旅游，该计划于7月至10月实施。

随着“泰人游泰”计划的实施，在苏梅岛已经出现不少游客，但基本都是泰国游客。为了防范疫情，泰国政府在各旅游景区积极强化疫情防控工作、重塑安全旅游形象。苏梅岛上的公共场所都设置了体温检测点，酒店、餐馆都摆放了消毒液，每个酒店只开放部分房间，让游客放心旅游。

泰国国家旅游局局长育塔萨说，外国游客带来的收入占泰国旅游业收入三分之二。在没有外国游客的期间，政府通过发放酒店、餐厅及机票优惠券，奖励抗疫一线医务人员旅游等方式刺激国内旅游。“虽然不能从根本上解决问题，但希望借此让旅游业运转起来。”

泰国国家旅游局苏梅岛办事处主任素帕甘说，疫情之前，每年到苏梅岛的游客高达几百万人，其中90%为外国人，而中国游客非常多，达到每年40万人，仅次于欧洲各国赴苏梅岛游客总和。“泰国期待着中国游客的到来，相信旅行限制解除后，第一批来到泰国的游客一定来自中国，泰国欢迎你们，”素帕甘说。

泰国国家旅游局正在与当地社区深入合作，力求向游客展现一个充满“魅力”以及“多样化”的泰国。素帕甘表示，苏梅岛不仅拥有碧海蓝天，椰风沙滩，还有深厚的文化底蕴以及舌尖上的美食体验，欢迎中国及世界各地游客来苏梅岛深度体验这里的风土人情。

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