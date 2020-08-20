人民网>>国际

“泰国期待中国游客的到来”

人民网驻泰国记者 孙广勇

2020年08月20日08:59  来源：人民网-国际频道
 
大型游轮驶向苏梅岛码头。泰国国家旅游局供图
大型游轮驶向苏梅岛码头。泰国国家旅游局供图

泰国南部旅游胜地苏梅岛，有如一块翡翠镶嵌在深蓝色的大洋之中。苏梅岛隶属泰国素叻他尼府，为泰国第三大岛屿。全岛总面积近230平方公里，人口约6万人。岛上丛林密布，四周水清沙幼，散发着遗世独立的纯洁气息。徜徉海岛，碧海青天，绿意盎然。

泰国三大岛屿普吉岛、象岛、苏梅岛，一直是各国游客赴东南亚海岛游的首选之地。而苏梅岛和普吉岛位于泰国南部，两个海岛的游客构成有所不同：普吉岛开发早、旅游配套更成熟，价格也相对便宜，是大众的普遍选择；而苏梅岛相对静谧，商业化程度低，主打高端旅游市场。

为了振兴深受新冠肺炎疫情打击的旅游业，泰国内阁批准一项预算为224亿泰铢(约合51亿元人民币)的国内旅游刺激计划。这项由泰国旅游和体育部、财政部共同提出的“泰人游泰”计划，主要通过政府补贴的方式，鼓励本国民众进行国内跨府旅游，该计划于7月至10月实施。

随着“泰人游泰”计划的实施，在苏梅岛已经出现不少游客，但基本都是泰国游客。为了防范疫情，泰国政府在各旅游景区积极强化疫情防控工作、重塑安全旅游形象。苏梅岛上的公共场所都设置了体温检测点，酒店、餐馆都摆放了消毒液，每个酒店只开放部分房间，让游客放心旅游。

泰国国家旅游局局长育塔萨说，外国游客带来的收入占泰国旅游业收入三分之二。在没有外国游客的期间，政府通过发放酒店、餐厅及机票优惠券，奖励抗疫一线医务人员旅游等方式刺激国内旅游。“虽然不能从根本上解决问题，但希望借此让旅游业运转起来。”

泰国国家旅游局苏梅岛办事处主任素帕甘说，疫情之前，每年到苏梅岛的游客高达几百万人，其中90%为外国人，而中国游客非常多，达到每年40万人，仅次于欧洲各国赴苏梅岛游客总和。“泰国期待着中国游客的到来，相信旅行限制解除后，第一批来到泰国的游客一定来自中国，泰国欢迎你们，”素帕甘说。

泰国国家旅游局正在与当地社区深入合作，力求向游客展现一个充满“魅力”以及“多样化”的泰国。素帕甘表示，苏梅岛不仅拥有碧海蓝天，椰风沙滩，还有深厚的文化底蕴以及舌尖上的美食体验，欢迎中国及世界各地游客来苏梅岛深度体验这里的风土人情。

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】
(责编：燕勐、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved