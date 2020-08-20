中非总统夫妇举行中国政府援中非抗疫物资分发仪式

人民网约翰内斯堡8月19日电（记者万宇）班吉消息：8月17日，国家主席习近平夫人彭丽媛教授代表中国政府援中非抗疫物资分发仪式在中非共和国总统府隆重举行。中非总统福斯坦·图瓦德拉和夫人布吉丽特·图瓦德拉、驻中非大使陈栋、中非国务部长兼总统府办公厅主任纳姆西奥、卫生部长索姆塞、妇女儿童和家庭保护部长帕娜及中非受援各省各界代表等出席仪式。

仪式现场，总统夫人、陈栋大使和与会官员分别向接受此次援助的中非总统府、"母亲心的呐喊"妇女儿童基金会，班吉友谊医院、共同医院、宾博医院所属妇儿科，全国16省和国防军、宪兵医院所属妇儿科及镰状细胞病诊疗中心等二十余家机构，发放由彭丽媛教授代表中国政府向中非援助的18000个医用外科口罩和120支额温枪等抗疫物资。

总统夫人布吉丽特·图瓦德拉在致辞中表示，当前新冠肺炎疫情在非洲不断蔓延，彭丽媛教授代表中国政府向中非等53个非洲国家慷慨援助抗疫物资。这批援中非的物资极大帮助中非妇女儿童、青少年等弱势群体抗击疫情，成为中国—中非坚固友谊的象征。她说，“我作为中非总统夫人与中非‘母亲心的呐喊’妇女儿童基金会主席，谨代表图瓦德拉总统、中非妇女青少年和各受援机构，向中华人民共和国主席习近平先生阁下及夫人彭丽媛教授，向中国政府与人民表示由衷感谢。我也希望今天接收援助物资的中非各省和各机构充分用好这批物资，帮助中非妇女青少年抗击疫情。 “图瓦德拉总统也在仪式现场请陈栋大使转达他对习近平主席夫妇的亲切问候和诚挚感谢。

7月20日，中非总统府举行仪式，陈栋大使向中非总统夫人布吉丽特·图瓦德拉转交了国家主席习近平夫人彭丽媛教授代表中国政府捐赠的抗疫物资。此次中非总统夫妇再次举行隆重仪式，向中非受援各省各界代表分发这批抗疫物资，充分体现出图瓦德拉总统夫妇对习近平主席夫妇和中国人民的深情厚谊。

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