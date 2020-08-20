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第二届非洲创业者大赛20强出炉 总决赛将于年底举行

2020年08月20日08:36  来源：人民网-国际频道
 
第二届马云非洲创业者大会公布20强名单
第二届马云非洲创业者大会公布20强名单

人民网约翰内斯堡8月19日电（记者吕强） 8月19日，马云公益基金会宣布，第二届马云非洲创业者大赛20强选手正式选拔产生。他们将有机会继续晋级，最后留下的10名决赛选手将分享150万美元的奖金，总决赛将于今年年底举行。20强选手来自14个非洲国家，从事的行业覆盖了农业、时尚、教育、医疗、制造业、电商等不同领域。值得注意的是，其中11位是女性创业者。

据了解，非洲创业者大赛向所有非洲国家、所有行业的创业者和企业家开放报名，今年共有22000多位报名者。大赛希望通过10年时间，挖掘一批“非洲英雄”，用他们的创业故事来激励整个非洲大陆。

本届大赛加强了对非洲法语区国家创业者的关注，来自科特迪瓦的阿克塞尔·埃玛纽埃尔·保乌就是其中一位，曾经从事银行业的他开设了一家叫做“科特迪瓦巧克力”的企业。保乌说，“世界上75%的可可产自非洲，但却没有非洲本地的巧克力品牌。我们应该要去好好利用这一资源”。目前，保乌企业的巧克力已拓展海外市场，还参加了在中国香港的展览。

来自塞内加尔的女创业者迪娅拉·布索则是把数学和非洲传统艺术融合在了一起。布索曾在美国华尔街工作，过去也有过创业尝试。她创立了独特的服饰品牌Diarrablu，除了非洲传统艺术元素外，还专门把来自数学及电脑编程的概念融入到服装设计中。

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(责编：燕勐、刘洁妍)
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