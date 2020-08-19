赴刚果（金）维和医疗队开展新冠疑似病例应急后送演练

人民网约翰内斯堡8月19日电（吕强 郭晓宁） 布卡武消息：当地时间8月18日上午，中国第二十三批赴刚果（金）维和医疗分队的官兵们，开展新冠疑似病例后送演练，以这种特殊的方式迎接第三个医师节的到来。

当天，后送申请获得批准后，分队立即启动疑似新冠病例后送预案。后送组快速响应，后送医师再次检查确认后送相关文书，值班护士通知病人收拾行李，准备后送途中所需的药品，进入病房协助病人穿着防护服。与此同时，急诊医生和护士再次检查救护车的氧气存量和医疗设备状况，司机进入驾驶室检查车辆状况后，认真按要求穿戴防护用具。8个不同点位的负责人员，二十分钟内完成了所有行前准备。待病人安全送至后送机场与空运后送组交接完毕，带队军医第一时间报告任务完成情况。抵达营区前半个小时，消杀组即开始准备洗消用品，后送车辆抵达后，迅即对人员和车辆进行消杀。

演练结束后，官兵们对整个后送流程进行复盘，进一步细化分工，提出急救药品提前补充、加强与病人沟通等意见。医疗分队副队长汪惠文表示，运送疑似病例任务路程较远、路况复杂，为确保安全顺利后送病患，曾多次对后送预案进行修订完善，反复与联合国医疗后送部门进行沟通，优化方案。

当前刚果（金）疫情形势日趋严峻，中国维和医疗队所在二级医院承担了新冠疑似病患的接诊和后送任务。目前共接诊新冠疑似病例30余例，后送危重疑似病例8例。

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