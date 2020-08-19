非洲大陆自贸区秘书处正式启用

人民网约翰内斯堡8月18日电（记者万宇）阿克拉消息：当地时间8月17日，位于加纳首都阿克拉的非洲大陆自由贸易区秘书处正式移交并启用。加纳总统阿库福—阿多、非洲联盟委员会主席穆萨·法基、非洲大陆自贸区秘书长梅内、加纳政府官员等出席启用仪式。非盟轮值主席、南非总统拉马福萨发表视频讲话。

法基表示，秘书处选址加纳，因为这里是历史悠久的贸易中心，并且仍然是非洲乃至世界重要的商业中心，而阿克拉是泛非主义思想的发源地之一。秘书处的启用是实现非洲大陆一体化先辈愿景的一座重要里程碑，在1963年非统组织成立大会上，加纳时任总统恩克鲁玛就表达了这一愿景。

拉马福萨表示，欢迎迄今在执行2019年7月非洲大陆自贸区特别峰会成果取得的进展，但他也承认目前谈判中仍然存在挑战，特别是围绕原产地和贸易规则以及服务贸易。由于新冠肺炎疫情，非洲大陆自贸协定未能按原计划于2020年7月实施，将推迟至2021年1月。

阿库福—阿多在致辞中表示，增加贸易是加深非洲区域一体化的最可靠方法。这将意味着农业，工业，金融，科学和技术产品的交换迅速增加，将大大改善非洲大陆的经济命运，创造繁荣，并为广大非洲人，特别是年轻人提供就业机会。

梅内表示，将致力于确保非洲大陆自贸协定得到有效执行，以实现共享和包容的经济增长。

来自南非的梅内当选为非洲大陆自由贸易区秘书处首任秘书长，于2020年3月19日宣誓就职，任期四年。

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