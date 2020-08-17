“汉语桥”世界中学生中文比赛俄罗斯赛区决赛顺利举行

比赛才艺精彩瞬间

人民网莫斯科8月17日电（记者 张晓东）“我仿佛是追梦的爱丽斯，汉语是打开神奇大门的钥匙，我一路追逐，期待着去看这个奇特的世界，愿我们以梦为马，不负韶华，世界仍在与新冠肺炎作抗争，但是汉语连接着所有汉语学习者的心……”这是16日在参加主题为“追梦中文 不负韶华“的第十三届“汉语桥”世界中学生中文比赛俄罗斯赛区决赛暨第八届全俄中学生中文比赛中第一个出场选手，来自莫斯科中学生代表莉萨在主题演讲中所表达出对汉语的极度喜爱之情。其实这也是参加比赛的16名选手的共同心声。

8月16日举行的比赛因新冠疫情被延误并转至云端进行，虽不能面对面，只能屏对屏，但比赛形式的变化并没有影响到赛事的精彩程度。选手们利用因疫情而意外获得的平静时间精心准备比赛。就如摘得比赛桂冠的来自圣彼得堡第652学校十年级的索菲娅对记者表示，她去年在结束了音乐学校的乐器学习之后就开始全身心投入汉语学习，尤其在疫情期间，基本上闭门修炼，整日沉浸在汉语的世界里，每天读听说营造的汉语氛围经常吸引来年幼的弟弟妹妹们围观，“天天如是，令自己4岁的妹妹对汉语都产生了浓厚的兴趣，已能说几十个汉语单词了。”

本次决赛16名中学生选手都是在全俄七个使领馆区比赛中脱颖而出的，他们代表着俄罗斯各地区中学生汉语的最高水准。而且预赛中各地选手报名踊跃，记者从组织方获知，仅仅莫斯科领区报名参加比赛的选手就多达146人，可见这几年汉语热在俄罗斯的经久不衰，尤其是汉语在正式成为俄罗斯高考五门外语科目之一后更是提升了其在青少年中的热度。总决赛是强强对抗，精彩纷呈。比赛分自我介绍、主题演讲、才艺表演和中国文化知识问答四个环节。选手们都是15岁至17岁年龄区间。他们不仅知道中国的历史文化，孔孟老庄，熟练使用中国成语与典故。如有选手形容自己的性格是静若处子，动若脱兔，说到自己的求知欲则抛出论语名言：知之者不如好之者，好之者不如乐知者。同时他们对当代中国也了如指掌：张口就是电商、高铁、微信、支付宝，并对中国抗疫努力与中俄共同抗疫有深入思考，均表达了希望疫情早日结束再到中国游的强烈愿望。

才艺表演中选手们可谓是八仙过海，各显其能，有钢琴+长笛+中文歌曲的才艺展示，有古筝加上武术一动一静，刚柔相济的视觉与听觉的双重震撼，还有脱口秀、相声等形式。最令记者印象深刻的是来自喀山领区的铁木尔。这名17岁的小伙子自述性格开朗、热情、自信，爱好广泛。虽然学习中文才5年，且从没有去过中国，但是在比赛中表现不俗，尤其是在才艺展示环节，挑选了难度较大的郭德刚的相声名段——报菜名：当“蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾儿、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅，卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、松花、小肚儿……”等一长串菜名从其口中发出时，虽然语速偏慢，音调不算太正，但于一个外国人已不易了。最后他作为喀山领区唯一的希望也不负众望获得了三等奖。

学习一门语言需要许多付出，尤其是世界上最难的汉语。大多数选手学习汉语都是从小学起，他们的家长或多或少地与中国、中国文化有接触，对他们学习给予了大力支持。如本次比赛冠军索菲娅从小学二年级即开始学习汉语 ，已八年之久。她2018年曾经到上海交流一个月，更是坚定了学习汉语的决心，她将研究中文作为自己的终身梦想。通过比赛索菲娅不仅获得了代表俄罗斯参加世界汉语桥决赛的机会，而且还得到了明年赴中国大学进行四年本科学习的奖学金。她距离自己的梦想又近了一步。

来自远东符拉迪沃斯托克领区的拉达给记者以很深的印象。她获得了本次比赛个人二等奖与最佳语音奖。拉达只有15岁，但接触学习汉语已有11年时间。她在接受记者采访时表示，父亲是与中国有生意往来的商人，看好中国发展，因此从小家里就雇了中国保姆，请了中国家教让女儿接触汉语。拉达在自我介绍环节说，在中秋吃月饼时就会想起嫦娥奔月的故事。她游历了许多中国地方，大到兵马俑，小到胡同。闭上眼听拉达说汉语几乎没有什么口音，获得最佳语音奖当之无愧。拉达在接受记者采访时全程中文交流无障碍，她表示与中国人说话完全是中国人的思维。拉达是一个有爱心的少女，她看到年初中国疫情暴发，医护人员逆行武汉，自己就制作视频为中国加油，她表示要利用所学的中文为需要的人服务。学好中文让青春无悔。

最终评出了个人以及团队一、二、三等奖以及和若干单项奖。获得团体第一、二、三名的代表队将推荐四名选手代表俄罗斯、和来自世界上其它国家的选手们决战于第十三届“汉语桥”世界中学生中文比赛复赛、决赛阶段的比赛。

“此次比赛顺利举行凝聚着老师与同学们的辛勤付出，体现了教师们崇高的敬业精神和同学们刻苦学习的优良作风，彰显了同学们对汉语的热爱。”这是我驻俄罗斯使馆教育处曹士海公参对此次疫情期间的“云端”相聚给予的高度评价。

这次比赛中选手们水平都比较高，就如评委会主席俄罗斯人文大学孔子学院俄方院长易福成点评时所言，大家表现出色，这意味着俄罗斯学校中文教育水平有日益提高趋势。他寄语所有选手们无论获奖与否，都要在今天汉语桥比赛基础上进一步充实与继续提高自己的汉语水平，希望有越来越多的中文爱好者参与到“汉语桥”中文比赛这一盛事。

在全球疫情蔓延的特殊时期，本次“汉语桥”全俄中学生中文比赛的筹备工作充满了挑战。此次比赛在网上举行，组办方充分利用网络优势，与广大俄汉语爱好者充分互动，经过不懈努力，制定标准，创新形式，摸索出了一套全新的线上比赛模式，通过网络直播，网上投票等形式，扩大了赛事影响与民众参与度，传播了中文的魅力。全俄民众可居家通过YouTube, Facebook, VK等三大网络平台观看比赛的在线直播。新闻媒体开设网上投票，投选最佳人气选手，受到民众的积极响应和转载。

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