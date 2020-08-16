我第23批赴刚果（金）维和工兵分队组织和平荣誉勋章授勋仪式

人民网布卡武8月16日电（姜宣、王玺、何舜）当地时间15日上午，13名即将奔赴乌维拉地区执行卡拉道路施工任务的中国第23批赴刚果(金)维和工兵分队官兵，走上崭新的红地毯，鲜艳的五星红旗升起，部队提前为他们举行了庄重的和平荣誉勋章授勋仪式。

和平荣誉勋章是联合国表彰为人类和平事业做出突出贡献者的重要奖项，受疫情影响，今年驻刚果（金）维和部队授勋仪式自行组织。我驻刚果（金）维和部队原计划20日举行，但接到联合国刚果（金）稳定团临时紧急工程命令后，分队党委研究决定提前为举行授勋仪式。

截止目前，我第23批赴刚果（金）维和部队圆满完成了各项任务。工兵分队先后完成工程施工51项，构筑维护道路64.58公里，销毁弹药1656枚，吊运集装箱231个，组织工程抢险、车辆救援、人员救助、疫情防控、扶贫帮困等人道主义行动30余次。医疗分队累计接诊病人903例，收治住院病人67例，手术16台，运送20名伤病员，2次为友军义诊巡诊，3次为友军军营提供防疫消杀服务，并积极救治了中资公司枪伤员工。

部队高标准完成任务，受到了联合国刚果（金）稳定团、友军、当地政府和民众的高度好评，部队9名官兵被授予“联刚稳定团部队司令嘉奖”，93名官兵被授予“南战区司令嘉奖”。

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