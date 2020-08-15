中国驻韩国大使邢海明发表演讲。人民网记者马菲 摄

人民网首尔8月15日电（记者马菲）中国驻韩国大使邢海明14在韩国仁川威海馆（山东威海市政府驻韩国代表处展览馆）同韩国企业界人士举行恳谈会，围绕疫情下中国经济形势和后疫情时代中韩合作前景发表主旨演讲。

三星生物制药、LG电子、希杰、SK能源等10余家韩国主要企业高管以及山东省政府驻韩国经济贸易代表处首席代表毛胜军、威海市政府驻韩国代表处首席代表刘永胜共同出席活动。

邢海明在演讲中表示，在疫情极端压力测试下，中国经济显示出巨大韧性，二季度GDP实现3.2%正增长，极大提振了国际社会信心。当前有些国家执迷于单边主义和孤立主义，企图推 卸和转嫁自身防疫不力责任压力。中国将继续坚持多边主义，不断扩大和深化对外贸易投资，推动世界经济恢复发展。

邢海明指出，目前中国市场开放度持续扩大，经济“磁场”引力更强，“投资中国”正成为全球投资潮流。中韩是率先管控疫情、经济深度融合的近邻，两国具备疫后率先实现经济复苏的优势，希望双方在“后疫情时代”抢抓先机，共同开辟新的增长极。

仁川市经济本部长边周荣表示，韩中经贸合作在扩大就业，提振经济等方面为仁川市创造了实实在在的利益。中国俗语说“路遥知马力，日久见人心”，韩方对中国经济发展充满信心，期待两国在后疫情时代实现共赢发展。

SK能源副社长尹礼善、三星生物专务尹镐烈、希杰中国副总裁金泳秀等企业代表在发言中纷纷表示，中国经济率先企稳回升，有力带动世界经济复苏。韩企将继续深耕中国市场，做好对华投资兴业规划，期待在韩中在生物制药、天然气能源、文娱影视、新基建等领域加强合作交流，广大在华韩企愿为两国关系发展做出积极贡献。

会后，邢海明大使参观了威海馆，了解了威海企业同韩国贸易往来现状。2015年中韩自贸协定签署，威海与韩国仁川市被选定为中韩自贸区地方经济合作示范区。此后，两地在投资、贸易、产业及服务贸易等领域积极探索开展合作，先行先试示范成果得到中韩两国政、商、学界的广泛认可。

2018年威海市与仁川市共同提出了依托威海与仁川优越的地理位置，发挥对韩海上航线密集、空中航程最短、开通欧亚班列等交通便利优势及仁川通达世界的运力优势，推动以威海海港、威海空港和仁川海港、仁川空港为支点的海陆空联动物流体系建设、构建国际物流黄金通道的“四港联动”工作设想。2019年1月《威海—仁川打造东北亚物流中心谅解备忘录》正式签约，两地全力推进“四港联动”建设步伐，助推威海和韩国的深度融合创新，实现以物流带动信息流、投资流、资金流、人员流，从而构建起中韩以及世界各国货物通过威海、仁川转至欧洲、美国、日本等地的双向物流黄金通道。

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