旅荷熊猫宝宝取名“梵星”。

人民网布鲁塞尔8月14日电（记者 任彦）8月14日，位于荷兰雷嫩市的欧维汉兹动物园举行熊猫宝宝百日庆典暨命名仪式。根据网络票选结果，熊猫宝宝正式取名“梵星”。

2017年4月，承载着中国人民深厚友谊的一对大熊猫“武雯”（雌性）和“星雅”（雄性）在中荷建交45周年之际来到荷兰。这是中国大熊猫首次旅居荷兰。三年来，这对大熊猫在当地吸引了大批热情“粉丝”前来观看，成为荷兰的“网红”。

今年5月1日，大熊猫“武雯”顺利产下一只幼崽。这只大熊猫宝宝是以自然的方式孕育和出生的，也是在荷兰诞生的首只大熊猫幼崽。熊猫宝宝出生后，中荷两国元首夫妇互致贺信，认为熊猫宝宝是中荷友谊的美好结晶，也是中荷关系成果丰硕的象征。熊猫宝宝在新冠疫情期间诞生，既为疫情中的两国人民带来希望和喜悦，也见证了两国携手抗疫的友好情谊。

为了让熊猫宝宝感受到粉丝们的热情，欧维汉兹动物园推出了网络投票征名活动，参与投票者有机会在熊猫宝宝首次走出产房探索外部世界时，被邀请到欧维汉兹动物园参与活动。候选美名分别为星荷、梵星、荷顺、丹青和荷康。

在为期三个星期的投票中，共收到2万多张选票，最终“梵星”一名胜出。“梵”字取自梵高，代表出生地荷兰，也形容草木茂盛，寓意生机活力。“星”字取自熊猫爸爸“星雅”的姓，寓意希望和方向，也使人联想到梵高的星空作品。

中国驻荷兰使馆临时代办陈日彪、荷兰外交部亚洲和大洋洲司司长莫森莱赫纳、乌特勒支省副省长斯洛特、雷嫩市市长范德帕斯、欧维汉动物园经理德朗厄、雷嫩市“儿童市长”等中荷两国嘉宾出席活动。

陈日彪在致辞中表示，熊猫宝宝的诞生体现了中荷两国合作为全球生物多样性作出的贡献。近年来，欧维汉兹动物园和有关机构合作举办了三届“熊猫杯”乒乓球比赛，两届看熊猫、赏花灯“中国彩灯节”，进一步推动了中荷两国民众之间的友好交流。“熊猫宝宝出生后，欧维汉兹动物园举办了网络征名活动。我们提供了5个具有中荷美好寓意的候选名供大家投票，中荷两国及世界各地民众积极参与。相信这些活动将有助于加深荷兰民众对中国的认识和了解，推动中荷友谊的不断发展。”

莫森莱赫纳表示，熊猫宝宝出生在特殊时刻，为疫情中的两国人民带来希望。熊猫是中国的象征，是友谊、和平、和睦的象征。“武雯”和“星雅”旅荷，表明中国高度重视中荷友谊及两国关系。同时，熊猫宝宝的诞生，也为世界生物多样性保护作出了重要贡献。荷方、欧盟愿同中方加强在保护生物多样性领域的合作，期待取得更多成绩。莫森莱赫纳最后用中文祝贺熊猫宝宝“百日快乐！”

梵星目前仍与妈妈武雯生活在产房内，性别尚未知晓，预计将于10月首次同公众见面。

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