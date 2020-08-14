泰国推动国内游重塑旅游业生机

人民网曼谷8月14日电（记者 孙广勇）夜幕降临，华灯初上。泰国曼谷湄南河畔的河滨码头夜市响起当红歌手的演唱与歌迷的热烈欢呼声。巨大舞台上投射出的五彩灯光，打在整齐排列的色彩斑斓的“嘟嘟车”上，平日里在大街小巷风驰电掣的“嘟嘟车”在荧光灯的照射下，显得更加炫目。河边的风吹动着“嘟嘟车”上彩色的长布条，年轻人随着音乐载歌载舞，让沉寂数月的河畔夜市再次热闹起来。

为缓解疫情对旅游业的影响，泰国政府出台一系列促进国内旅游和刺激经济的措施。8月8日，在河畔夜市举办的世界首场“神奇泰国嘟嘟车音乐节”就是其中之一。来自全国各地的音乐爱好者，由200辆嘟嘟车载到空旷的河边市场，在严格疫情防控措施下共赏户外现场演唱会，别有一番风味。夜市工作人员素塔拉说：“疫情前夜市每晚有大约4万游客，疫情期间关闭两个多月，现在的游客仍然不是很多，希望音乐会能带来更多游客。”

为防止疫情扩散，泰国自3月起禁止包括演唱会在内的大型聚集活动。目前泰国已连续两个多月没有新增本土新冠确诊病例，随着疫情趋于好转，泰国政府开始分阶段实施解禁措施。这次音乐会改变了疫情以来许多演唱会在线举办的方式，由泰国的标志性交通工具“嘟嘟车”载着观众入场，取代了传统的座位。每辆“嘟嘟车”可容纳3人，车与车之间相隔约两米，停在指定区域，整个演唱会期间要求观众在自己的区域范围内活动。

在音乐会入口处，观众必须经过体温检测并戴上口罩后才能入场，每辆“嘟嘟车”上都为观众准备了洗手液和口罩。参加者必须预先在网上报名，在现场出示个人证件实名登记，并用手机扫描“泰胜利”平台二维码以便可能的流行病学调查。

“今晚的音乐会很特别，不像以前的演唱会人挤人，观众们可以在自己的区域尽情唱跳。终于可以和我喜爱的歌手面对面了，这种久违的现场气氛太让人兴奋了，”专程从北碧府来到曼谷为酷爱的歌星加油的婉娜对记者说，“各种防护措施让我们不再担心参加演唱会带来风险。”

看到偶像在音乐会上倾情表演，戴着口罩的歌迷们纷纷跳下车，挥舞着荧光棒，欢呼起舞。工作人员会及时提醒观众在自己车辆的停靠区活动，保持两米以上的社交距离。泰国国家旅游局公共关系部官员蓬西里说，“嘟嘟车”音乐会是在疫情防控新常态下举办大型活动的一次探索与尝试，“希望民众通过参加类似活动，对政府的防控措施和逐步恢复正常生活增加信心。”

为了振兴深受新冠肺炎疫情打击的旅游业，泰国内阁批准一项预算为224亿泰铢(约合51亿元人民币)的国内旅游刺激计划，主要通过政府补贴的方式，鼓励本国民众进行国内跨府旅游，该计划于7月至10月实施。曼谷市民猜瓦隆对记者说：“各地的海滩、国家公园都已开放，家里人很喜欢大海，准备去沙梅岛度假，已经预定了酒店，由于政府补贴酒店费用降了40%，另外每天每人还有六百泰铢的餐饮补贴。”

“旅游业对泰国至关重要，去年外国游客在泰国的消费达1.93万亿泰铢（1美元约合31泰铢），占国内生产总值的11%，而且涉及成千上万就业岗位，我们迫切需要尽快恢复旅游业，”泰国国家旅游局局长育塔萨说，“泰国的旅游复苏计划将首先着眼于国内、府内和府际旅行。在没有外国游客的期间，政府通过发放酒店、餐厅及机票优惠券等方式刺激国内旅游。虽然不能从根本上解决问题，但希望借此让旅游业运转起来。”

在泰国各旅游景区，政府积极强化疫情防控，已建立起疫情防控“新常态”，重塑安全旅游形象。无论是旅游景区，还是举办音乐会、马拉松、球赛及自行车赛等活动，限制人数、佩戴口罩、严守社交距离都会成为基本规则。泰国总理府副发言人戴素丽表示，泰国政府重视发展旅游业以振兴经济，因为旅游业回暖将带动餐饮、住宿、交通等多个行业的复苏。疫情后复苏旅游业将以一种“新常态”的方式迎接，必定会更加注重身体健康、清洁安全。

泰国旅游协会会长猜叻表示，2019年泰国旅游业创收约3万亿泰铢，国内游客创收1万亿泰铢，其余皆来自外籍游客。如果今年第四季度能开放外国游客入境，游客数量及开销会随之增加，实现旅游创收。如果外国游客仍无法入境，泰国必须大力推动国内旅游，才能保持旅游行业的活力。

与猜叻一样，很多旅游业从业者都在期盼着游客早日到来。驾驶自己的“嘟嘟车”为音乐会服务的司机披奇说，疫情前自己的收入几乎全部依靠外国游客，每天能挣上千泰铢，养家糊口没有问题。但疫情后没有了外国游客，很多嘟嘟车司机只能靠打零工维持生计，不少人陷入困境。“这场音乐会让我再次拉载游客，真得很开心。希望带来一个好的开始，疫情赶紧过去，游客快点到来。”

泰国开泰研究中心认为，在新冠肺炎疫情后的新常态下，泰国旅游业仍然面临着严峻的挑战，因为有利于旅行的氛围恢复恐怕不会很快到来。尽管预期泰国旅游业会在2021年复苏，但尚无法恢复到新冠肺炎疫情暴发前的水平。

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