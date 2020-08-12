重塑旅游业生机 泰国大力推动国内旅游

人民网曼谷8月12日电（记者 孙广勇）为了振兴深受新冠肺炎疫情打击的旅游业，泰国内阁批准一项预算为224亿泰铢(约合51亿元人民币)的国内旅游刺激计划。这项由泰国旅游和体育部、财政部共同提出的“泰人游泰”计划，主要通过政府补贴的方式，鼓励本国民众进行国内跨府旅游，该计划于7月至10月实施。

“旅游业对泰国至关重要，去年外国游客在泰国的消费达1.93万亿泰铢（1美元约合31泰铢），占国内生产总值的11%，而且涉及成千上万就业岗位，我们迫切需要尽快恢复旅游业，”泰国国家旅游局局长育塔萨说，“泰国的旅游复苏计划将首先着眼于国内、府内和府际旅行。”

在泰国各旅游景区，政府积极强化疫情防控工作。泰国东部由春武里、罗勇、那空那育、巴真武里等7个府组成，这里河流众多、山林密布，自然风景优美，也有许多海岛，海水清澈，适合热爱自然的人旅行。春武里、罗勇等府已经成为很多中国游客选择的旅游地点。

罗勇、尖竹汶等府，不仅濒临大海、盛产海鲜，而且是泰国主要的水果产地，尤其是中国游客喜爱的榴莲，有大量种植。近年来每年都有约1000万人次的中国游客到泰国旅游，一直居于泰国旅游客源国第一位。但受疫情影响，目前国外游客无法入境，泰国旅游业受到重大打击。

泰国国家旅游局局长育塔萨说，外国游客带来的收入占泰国旅游业收入三分之二。在没有外国游客的期间，政府通过发放酒店、餐厅及机票优惠券，奖励抗疫一线医务人员旅游等方式刺激国内旅游。“虽然不能从根本上解决问题，但希望借此让旅游业运转起来。”

在罗勇府“适足经济示范村”班差隆村、罗勇特色果园、红树林保护区、一村一品项目村以及沙美岛，各旅游景点都已建立起疫情防控“新常态”，严格防疫、重塑安全旅游形象。

为了刺激旅游业，沙美岛所在的罗勇府举办了美食节、音乐节、自行车比赛和足球赛等活动。当地酒店基本价格降了一半。罗勇府旅游协会会长披沙玫说：“疫情把外国游客堵在泰国门外，现在我们要想尽办法让本国游客来填补外国游客的空缺。”

位于罗勇府的沙美岛，是泰国东部度假胜地。在7月末的小长假，因疫情“闭关”3个多月的游客，在雨后炙热的阳光下在码头排起长队。“每天登岛的游客约为3000人。这里设置了体温检测点，酒店、餐馆都摆放了消毒液，每个酒店只能开放50%的房间，让游客放心旅游。不过，由于全球疫情形势依然严峻，对国际游客的限制还未放松，来这里的都是本地游客，”泰国旅游与体育部罗勇府办事处主任蓬卡楠表示：“罗勇府有很多美丽的景点，有漂亮的海、山和瀑布。2019年罗勇府接待的国内外游客约700万人次，外国游客占15%，其中中国游客最多、每天近5000人。希望在疫情之后，中国游客继续到泰国、到罗勇来，畅游大海、品尝水果，泰国欢迎你们。”

泰国旅游协会会长猜叻表示，2019年泰国旅游业创收3.3万亿泰铢，国内游客创收1万亿泰铢，其余皆来自外籍游客。如果今年第四季度能开放外国游客入境，游客数量及开销会随之增加，实现旅游创收。

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