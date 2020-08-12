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中国第18批赴黎维和医疗分队圆满完成最后一次人道主义活动

2020年08月12日09:16  来源：人民网-国际频道
 
2020年8月10日，中国维和医院装载拟捐赠的药品、医疗器械和手术耗材等。（黄世峰 摄）
2020年8月10日，中国维和医院装载拟捐赠的药品、医疗器械和手术耗材等。（黄世峰 摄）

人民网贝鲁特电8月12日电（李潇、黄世峰、林 铎）黎巴嫩贝鲁特当地时间8月10日，中国第18批赴黎巴嫩维和医疗分队向驻地马家勇地区政府捐赠一批物资。当地政府通过赠送纪念牌匾的形式，表达了对我医疗分队在此所开展人道主义医疗救助活动的感谢。

当天，捐赠仪式开始前，马家勇地区政府市长阿马尔·胡拉尼( Mayor Mr.AMAL Hourani )率市政府主要领导在市政厅会见了中国医疗分队队长李如振一行。胡拉尼感谢中国政府对黎巴嫩的一贯支持和帮助，感谢中国赴黎维和医疗分队对当地的帮助。他本人对中国的中医中药十分感兴趣，他还特别提到“中国外用膏药”效果很好。随后，李如振队长介绍了这次捐赠的药品品种、数量和用法等。他回顾了一年多以来在当地开展的一些人道主义医疗活动情况。最后，胡拉尼市长向我分队赠送了纪念牌匾等。

据悉，这次捐赠的医疗物资主要是外用药、预防性药物以及一些器械耗材等，以中成药品居多，共计22个品种、300余盒（支）。

马家勇地区政府副市长萨里戈米耶（Sari Ghomieh）表示，“我代表政府议会和市长，感谢你们这次的医疗物资捐赠，我知道疫情前你们在当地开展很多次义诊和捐赠活动，真诚感谢你们的贡献。希望你们有机会再次来到黎巴嫩，因为这里有你们熟悉的朋友……”

中国第18批赴黎维和医疗分队自去年5月部署到黎巴嫩后，为当地民众先后开展5次医疗义诊活动，举行6次医疗捐赠。7月28日，分队第一批15人已轮换回国。按计划，第二批15人将于本月18日启程回国。

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(责编：于洋、燕勐)
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