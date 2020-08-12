中国企业防疫工作得到南非政府高度评价

人民网约翰内斯堡8月12日电 （王磊）截至北京时间8月11日凌晨，非洲54个国家新冠肺炎确诊病例累计1057483例，死亡病例累计23597例，而南非的确诊病例超过非洲的50%。越来越多的南非企业受到了疫情的冲击，员工感染、工厂关闭、业绩下滑等情形随处可见，也给南非的经济前景蒙上了一层阴影。

而在疫情面前，中国企业海信临危不乱，积极做好工厂防疫工作。 2020年3月南非暴发疫情后，海信秉承社会责任，投入约300万兰特用于健康防护措施。

8月11日，南非劳工部、开普敦市政府和当地媒体一同参观了海信工厂，工厂完全符合南非《职业健康安全法案》和其他防控疫情相关规定。

南非政府到场官员均对海信的抗疫措施做出高度评价，并对海信为当地创造的大量就业岗位和对当地社区所做的贡献赞不绝口。政府人员纷纷表示，“海信不仅投资建厂，引进设备，还积极融入Atlantis社区，与当地人打成一片。”

在疫情防控方面，海信的管理团队引入了新设备以及健康与安全预防措施，包括在工厂的主入口处和办公室张贴了新冠肺炎防疫宣传海报和横幅，所有员工均需遵守1.5米的社交距离，进入工厂前均需进行体温检查，确定是否有疑似症状，每天向员工发放一次性口罩。

如果有人出现症状，现场医疗人员将问询员工并确定后续措施。海信还在工厂中播放疫情教育视频，提高员工防疫意识，展开培训以提升员工预防意识。如有需要，车间管理人员、安全代表和管理层将协调并调整风险方案，并对所有员工进行全天随机检查。

在企业的前台存放有口罩、消毒剂等物品，以供员工随时取用。办公室和会议室安装了防护玻璃，防止病毒传播，在过道和厕所入口处安装了自动消毒机。他们还定期对门把手和会议室桌进行消毒。限制进入办公室和会议室的员工人数，并在门上张贴了标识。

海信还安装了热成像测温系统，对所有进入工厂的员工进行二次检测。对于体温超标员工进行登记，并由防疫人员重点跟踪。员工需佩戴防静电一次性头套、护目镜、口罩、防静电手套进行工作，线体上每隔2-3个岗位配有消毒机，员工可随时对手和电动螺刀等工具进行消毒，并严禁班组之间串岗。

通过以上防疫举措，海信工厂达到了较高的防疫标准，他们还在不断改进措施，有效地降低了感染病毒的风险。除此之外，他们还向员工家属捐赠了5000多个一次性口罩，将人文关怀传递给更多人。

作为南非和非洲消费电子和家电行业的领军品牌，海信一直以“南非制造”自豪。他们不仅服务于南非市场，更以南非制造的高端产品出口至其他非洲国家，努力通过南非制造为该国经济发展做出积极贡献。目前，他们已经直接或间接地为当地社会创造了超过5000个就业岗位。

(责编：于洋、燕勐)