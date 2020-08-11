缅甸留学生获颁中国高校毕业证书

人民网仰光8月10日电 （记者 李秉新）2020年中国商务部奖学金缅甸留学生毕业典礼8月10日在中国驻缅甸使馆经商处举行。留学生们克服了新冠肺炎疫情带来的各种困难和挑战，以优异的成绩完成了各科学业，获颁毕业证书。

中国驻缅甸使馆经商处参赞谭书富在仪式上对留学生们表示祝贺。他说，促进公平、包容、可持续发展是世界人民的共同心愿，也是中国设立商务部奖学金的初衷。商务部奖学金设立以来，已经成为推进南南合作的重要项目，是发展中国家高端人才培养、治国理政经验交流和发展理念研究的重要平台。该项目2015年首次在缅招生，截至目前共有129名缅甸学员获得商务部奖学金并赴中国留学。这些学员来自农业、医疗、卫生、教育、扶贫、贸易便利化等缅甸当前发展所重点关注的领域。学员学成归国后通过在各自岗位上学以致用，有效提高了管理水平。中方也将发挥好商务部奖学金的作用，推动开展南南合作，促进包括缅甸在内的广大发展中国家共同走上发展繁荣之路。

他希望留学生们学以致用，努力探索符合缅甸国情的可持续发展道路，为国家的进步和人民生活水平的提高做出积极的贡献。

缅甸内欧基金会主席吴内欧表示，感谢中国为缅甸提供这么多的奖学金，使缅甸学生能够到中国学习先进的农业、科技以及管理等各种学科，这对缅甸都有很大帮助。希望留学生们回到缅甸后要充分运用所学知识为国家建设贡献智慧。

在清华大学学习的林佐敏、在北京大学学习的钦莫敏和在中山大学学习的林泰妙都在发言中回忆了在中国学习时的美好时光，他们表示虽然远离家乡远离亲人，但中国老师和同学对他们的照顾和帮助让他们永生难忘，今后要把在中国学到的知识运用到工作中去，做两国友好交流的使者。

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