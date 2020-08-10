日本货轮漏油致毛里求斯面临环境危机

人民网约翰内斯堡8月10日电（记者 万宇）路易港消息：毛里求斯总理贾格纳特9日晚在蓝湾举行的新闻发布会上表示，触礁并发生燃油泄漏的散装货轮”若潮（Wakashio）"船身已经形成裂缝，存在船体断裂的风险。目前直升机抽油作业仍在继续，已抽出530吨燃油。 贾格纳特说，近期搁浅海域风大浪高，有5米高的海浪，抽油作业进展较慢。目前货轮搁浅原因仍在调查中，船上的文件和黑匣子已被找回，20名船员都已转移上岸。

7月25日，悬挂巴拿马国旗的日本散装货轮”若潮“号在毛里求斯东南海域触礁搁浅，发生燃油泄漏，对临近的海域和海滩造成污染。毛里求斯政府8月7日宣布“环境紧急状态”，并向法国政府求援，法国已从附近的法属留尼汪调派军舰与飞机支援。

据毛里求斯当地媒体报道，该货轮装载约4000吨船用燃油，8月6日开始，货船燃油出现大量泄漏。毛里求斯环境部长拉玛诺表示， 毛里求斯正面临一场环境危机。目前，燃油已经漂到触礁处临近的潟湖、珊瑚礁、德斯尼角沙滩、白鹭岛自然保护和马埃堡、旧大港等城镇，并仍在扩散。当地民众正在自发行动，清洁海滩上的燃油，并用甘蔗秸秆制作拦油索。

毛里求斯是印度洋上的旅游胜地，被马克·吐温誉为天堂的模板。受污染的东南海岸是该国南部的旅游中心，附近的蓝湾海底有丰富的珊瑚礁，白鹭岛栖息众多濒危野生动植物，毛里求斯国际机场也在附近。

”若潮“号为日本船东长铺汽船下属公司所有，由商船三井租用，原计划前往巴西。

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