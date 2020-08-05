塔吉克斯坦艺术家为北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”创作硬石镶嵌画 

人民网讯 2022年冬奥会日益临近。塔吉克斯坦艺术大师扎姆谢德·朱拉耶夫和纳西姆·涅格马托夫创作了多幅奥运主题的佛罗伦萨硬石镶嵌画，献礼冬奥会。由塔吉克斯坦宝石拼接而成的冬奥会吉祥物“冰墩墩”显得别具特色。

扎姆谢德·朱拉耶夫和纳西姆·涅格马托夫是享有国际盛誉的佛罗伦萨硬石镶嵌画艺术家，他们将产自塔吉克斯坦的各色宝石巧妙地打磨拼接成画，画面生动细腻，富于天然色彩和张力，充满了独特的和谐安宁之美。他们的作品遍布塔吉克斯坦文化地标和名胜古迹。位于北京的上海合作组织秘书处总部的国徽大厅里就陈列有两位大师的画作。2019年北京世界园艺博览会期间，上海合作组织展馆内展出的两位大师的硬石镶嵌画赢得了观众赞誉。

朱拉耶夫和涅格马托夫希望冬奥会开幕前夕能在北京举办作品展，向国际宾客呈现自己的作品。

佛罗伦萨硬石镶嵌工艺发源于15世纪文艺复兴时期，以天然彩色半宝石为原料，因源自佛罗伦萨而得名。用硬石镶嵌出生动的画面要求将精心切割的石片无缝拼接，是一种极其耗时耗力的工艺。选择质地、色调、形状最合适的石片拼成完美的图画对创作者的要求很高，作者要具备高超的艺术天赋、熟练的拼接技术，还要对各种宝石的性质了然于胸。硬石不会随着时光的流逝而受损，硬石镶嵌画也成为一种经得起岁月磨蚀的艺术而弥足珍贵。

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