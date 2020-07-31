中国驻马来西亚大使馆举办庆祝建军九十三周年线上招待会

人民网曼谷7月30日电（记者林芮）30日，中国驻马来西亚大使馆在吉隆坡举办庆祝中国人民解放军建军九十三周年线上招待会。白天大使、唐锐公使、马武装部队卫生总监阿明中将、国防情报部部长诺瑞汉少将出席。马军、警、政府官员及各界友好人士，各国驻马武官团成员，使馆馆员、中资机构代表等约150人在线上参加了招待会。

现场播放了马来西亚武装部队总司令阿芬迪上将为招待会专门录制的祝贺讲话视频。阿芬迪上将在致辞中称，代表马来西亚武装部队向中国人民解放军表示祝贺，向坚守承诺、勇于奉献的解放军官兵致敬。愿借此机会加强两军之间的传统友好关系和长期防务合作。希望双方继续致力于和平发展，共同努力取得互利结果，助力加强区域和平、稳定与安全。对中国政府和中国人民解放军提供的抗疫医疗物资支持和捐赠，以及分享抗击新冠肺炎经验，表示衷心感谢。

张戈武官在致辞中指出，过去93年，中国人民解放军在中国共产党的领导下，在党的创新理论指导下，持续加强现代化和正规化建设，为国家独立、解放和繁荣做出了不朽的贡献。中国将始终不渝走和平发展道路，奉行独立自主的和平外交政策和防御性国防政策。中国人民解放军积极参与抗击新冠疫情国际合作，始终是一支坚定维护世界和平的力量。张武官指出，两国友好关系源远流长，两军关系是中马两国合作的重要组成部分。随着两国政治、经济和文化等各领域合作不断发展，两军关系必将得到进一步加强。两国两军关系在过去几十年间经受了时间的考验，我们充分相信，在双方的共同努力下，两军合作将取得更多的成果，前景将更加美好。

马武装部队卫生总监阿明中将在致辞中指出，非常荣幸代表马来西亚武装部队出席中国人民解放军建军九十三周年隆重庆祝活动。马来西亚政府与中国政府有着悠久的合作历史，特别是在今年抗击新冠肺炎疫情期间，能够与中国朋友开展合作，感到非常高兴。我们期待着共同努力，为这个地区乃至全球未来的可持续发展而努力。

招待会上播放了《命运与共》宣传片，同时反映中国军队建设、参与抗击新冠疫情的宣传图片展同步在使馆脸书上线。各界宾客对中国人民解放军建军九十三周年表示热烈祝贺，高度评价近年来中国国防和军队建设取得的新进展，赞赏中国军队为维护世界和平和抗击新冠疫情所作出的巨大贡献，祝愿中马两国和两军关系取得更大发展。全场活动气氛热烈友好。

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