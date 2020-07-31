未来之城：斯里兰卡科伦坡港口城“云开放”

图为斯里兰卡科伦坡港口城项目全貌

人民网讯 7月30日，备受关注的“未来之城”——斯里兰卡科伦坡港口城举行了“云开放日”活动。斯里兰卡知名女主持人印地瓦里·阿姆娃塔带领观众，从线上近距离走进这座印度洋边的“未来之城”，多角度立体展示了项目建设开发情况。

直播连线中，阿姆娃塔首先了解了项目防疫工作情况，亲身体验了各项严格周密的防疫措施。项目属地员工介绍，斯里兰卡政府5月初批准复工以来，项目现场目前有530名工人在严格遵守政府防疫规定的情况下工作。项目专门建设了“方舱缓冲区”，对返岗的属地员工进行隔离，并免费提供两次核酸检测，项目人员目前全部“零感染”。随后，阿姆娃塔来到游艇码头、综合管廊、人工运河、公共沙滩、车行桥等现场施工区域，详细了解了项目施工进度和各区域未来规划。据了解，目前项目269公顷填海造地已经全部完成，未来规划城市建设规模超过570万平方米，集商业、居住、休闲娱乐等多功能于一体，有超过20万人在此工作生活，将成为斯里兰卡首都科伦坡全新的中央商务区（CBD）。

在项目销售展厅，阿姆娃塔采访了项目公共关系负责人卡萨帕，深入了解了项目对斯里兰卡当地经济社会发展的意义。卡萨帕介绍，科伦坡港口城一期投资14亿美元，带动二级开发超过130亿美元，是斯里兰卡历史上外商投资单体规模最大的项目，将为当地创造超过8万3千个就业机会。斯里兰卡政府把科伦坡港口城定位为经济枢纽和商业中心，将在其中重点建设国际金融中心，实施各类优惠政策，吸引“一带一路”周边国家投资，打造推动斯里兰卡经济社会发展的“新引擎”。透过镜头，斯里兰卡龙喜佛教大学僧人强帝玛特别向观众讲述了，中国港湾帮助他们将中国传统文化典籍《弟子规》翻译成僧伽罗语等鲜活的中斯文化交流故事，展现了中斯之间文化融通、民心相通的传统友谊。

科伦坡港口城是由中交集团所属中国港湾投资建设运营的大型城市综合体开发项目。2014年，习近平主席与斯里兰卡时任总统拉贾帕克萨共同见证项目开工并剪彩。作为中国“一带一路”合作倡议与斯里兰卡 “2030愿景”深入对接的重要成果，科伦坡港口城项目在建设开发期间，积极履行企业社会责任，先后实施了“渔民生计改善计划”“民族团结环岛接力行”“科伦坡美丽海滩计划”等多项公益活动，在当地树立了良好的口碑。疫情期间，项目积极向斯里兰卡各界捐赠医疗防护物资，斯里兰卡总理拉贾帕克萨专门发推特表示感谢。2018年，《福布斯》杂志将科伦坡港口城评为“影响未来的五座新城”之一。

(责编：张信凤、燕勐)