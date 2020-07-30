辽宁沈阳至莫斯科别雷拉斯特班列开始常态化运行

图片由别雷拉斯特物流中心提供

人民网莫斯科7月30日电（记者张光政）由中国辽宁省沈阳市发出的国际集装箱班列于当地时间29日抵达中俄双方在莫斯科郊外合作建设的别雷拉斯特物流中心铁路场站，这标志着沈阳和莫斯科特雷斯特拉之间的集装箱班列开始常态化运行。

别雷拉斯特物流中心是中俄两国首个物流基础设施合作项目，由辽宁港口集团与俄罗斯铁路股份公司共同建设。自2019年12月27日运营以来，该物流中心运输量逐月增长，7月的运输量达到了5700 国际标准集装箱单位（TEU）。

7月29日，俄罗斯交通部部长叶夫根尼·迪特里希、俄罗斯铁路股份公司总经理奥列格·别洛佐罗夫来到别雷拉斯特物流中心，共同迎接从中国沈阳发来的国际集装箱班列，以此庆祝即将到来的俄罗斯铁路工人节。辽港集团副总经理徐颂以视频致辞形式参加了接车活动。俄罗斯中国总商会会长周立群、莫斯科州交通和道路基础设施部第一副部长安娜·克罗多娃、联邦海关署副署长安德烈·斯特鲁科夫、中国铁建国际莫斯科分公司董事长蒙涛应邀一同参加接车活动。

俄罗斯交通部部长叶夫根尼·迪特里希在致辞中指出，物流基础设施的现代化是该行业发展的必然步骤，作为俄罗斯首批运营的物流中心之一，别雷拉斯特物流中心将显著加快货物的交付和处理，降低物流成本并充分发挥运输潜力。他说：“当前我们需要形成常态化的路线网络和快速运输走廊，为俄罗斯国内、进出口和过境货物运输提供数字化高水平服务。”

另据俄罗斯铁路股份公司总经理奥列格·别洛佐罗夫介绍，去年俄罗斯铁路网集装箱运输量创历史新高，突破500万国际标准集装箱单位（TEU）。当前中欧班列运输量持续增长，今年7月同比增长一倍。他说：“我们今天迎接的辽宁沈阳班列，在俄罗斯境内运行的速度是1300公里/天，从俄蒙边境到达别雷拉斯特仅用了4天多一点。这是较大的优势。随着别雷拉斯特物流中心的发展，未来别雷拉斯特处理的集装箱将达到70万个国际标准集装箱单位（TEU），其重要性将更加突出。

辽港集团副总经理徐颂在致辞时说，别雷拉斯特物流中心是“一带一路”倡议与“欧亚经济联盟”的对接项目。一期工程顺利竣工并投产运营，沈阳至别雷拉斯特中欧班列常态化成功开行，标志着别雷拉斯特物流中心将正式服务于中欧班列，为中欧班列发展注入新动力。未来，别雷拉斯特必将为促进中俄互联互通、进一步发展两国贸易做出新的贡献。

俄罗斯中国总商会会长周立群在致辞中说，别雷拉斯特物流中心对于进一步促进中俄双边经贸合作具有极其重要的意义，将进一步消除两国经贸合作中的物流短板，提高两国铁路集装箱运输服务水平，对服务于辽宁乃至全中国对俄合作发挥重要的作用，是“一带一路”建设和俄罗斯欧亚经济联盟建设对接的重要支点。他表示，俄罗斯中国总商会及其会员企业愿意进一步深化与别雷拉斯特物流中心的合作，携手发展。

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